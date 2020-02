Sramežljiva djevojčica postala je jedna od najvećih holivudskih zvijezda, a iako je tek napunila 23 godine, jasno je dala do znanja da se na nju može računati

Ima tek 23 godine, cijeli joj je svijet pod nogama i trenutno je jedna od najvećih holivudskih zvijezda. Zapravo, ne postoji ono u čemu nije savršena - u glumi se odavno dokazala, kao i plesu, pjevanju, ali i manekenstvu, uz sve to napisala je knjigu i bavi se dobrotvornim radom, a zahvaljujući svom izgledu, kao i istančanom modnom ukusu, nema tog crvenog tepiha na kojem sva svjetla nisu usmjerena u njezinu smjeru

Odrastajući uz roditelje, oboje učitelje po profesiji, Zendaya je naučila mnogo toga, a jedno je vrijeme čak pomagala svojoj majci u školi u kojoj je predavala petom razredu i čitala učenicima. Kako je rekla, dosta ju je pogodilo to što je u razredu dosta djece bilo toliko siromašno da su nosili isključivo doniranu odjeću, dok je ona, u školi koju je sama pohađala, bila jedna od rijetke djece tamne boje kože.

Njezin je otac Afroamerikanac rođen u Arkansasu, a majka joj je Njemica i ima škotsko porijeklo. Kao sasvim mala bila je toliko povučena da su joj čak prolongirali odlazak u školu. Prisjetila se toga da su njezini roditelji odlazili na tečajeve kako bi se naučili nositi s njezinom sramežljivošću. ‘Sjedila bi u krugu s ostalom djecom i ne bi proizvela ni glasa’, prisjetio se svojedobno njezin otac. No s vremenom se to promijenilo.

Uz glumu se bavila plesom, bila model i zaštitno lice za robnu kuću Macy’s i robnu marku Old Navy, u reklami za Sears bila je prateća plesačica Seleni Gomez , a to je samo dio njezinih početaka koji su uključivali pjevanje, pa je snimila i album.

No njezinim pravim početkom smatra se trenutak u kojem je postala dijelom ekipe sitcoma ‘Shake It Up’, emitiranog na kanalu Disney, te je od 2010. do 2013. godine glumila Rocky Blue. Upravo joj je ta uloga otvorila mnoga vrata, dobila je priliku sudjelovati u televizijskom showu ‘Ples sa zvijezdama’, u kojem je sa samo 16 godina bila najmlađa natjecateljica, tri je godine producirala seriju ‘K.C. Undercover’, u kojoj je ujedno imala ulogu K.C. Cooper, s Hughom Jackmanom glumila je u filmu ‘Najveći showman’, zatim u dva nova nastavka ‘Spidermana’, a onda je dobila i poziv HBO-a da glumi u njihovoj novoj seriji ‘Euphoria’, zbog radnje ubrzo pravim hitom među tinejdžerima diljem svijeta.