Hollywood mu je na kraju oprostio i pružio šansu života: Odrastao je u kultu, zbog uloge Johnnyja Casha postao je alkoholičar, a i danas se krivi što nije uspio spasiti brata od smrti

On je jedan od najsvestranijih holivudskih glumaca, koji se podjednako dobro uživi u ulogu u romantičnim filmovima, kao i u one u akcijama ili trilerima, a upravo zbog dobre glume često se zaboravi da iza te maske stoji čovjek od krvi i mesa, koji u privatnom životu i ne pliva tako dobro kao u poslovnom. Većinu svog života proveo je u sjeni starijeg brata, pa čak i nakon što se River Phoenix predozirao, budući da mediji ne prestaju, iako se to dogodilo prije 27 godina, ispitivati ga o bratu i najgorem trenutku u njegovom životu

Za razliku od svojih kolega, koji su zahvaljujući raznim privilegijama ušli u filmski svijet, on se trebao itekako potruditi i dokazati da zaradi odobravanje kritike i pubilke, ali i u krajnjem slučaju i financijski iz tog profitira. U prilog mu nije išlo niti to što se od najranijeg djetinjstva susreo s mnogobrojnim izazovima, kao i traumatičnog gubitka svog životnog uzora, starijeg brata Rivera Phoenixa. No, tko zna, možda ga je upravo sve to ojačalo i dalo mu snage da pokaže svijetu koliko može i da napokon, u 46. godini života svoju glumu okruni najprestižnijom nagradom o kojoj sanja svaki glumac - Oscarom za glavnu mušku ulogu u filmu ‘Joker’.

Joaquin Phoenix rodio se 28. listopada 1974. u Portoriku kao Joaquin Rafael Bottom. Njegovi roditelji Arlyn Dunetz i John Lee Bottom upoznali su se 1968., nakon što je Arlyn preselila iz New Yorka u Los Angeles, gdje je upoznala tekstopisca, budućeg supruga. Par se ubrzo vjenčao i 1970. im se rodio prvi sin River, dvije godine kasnije i Rain, a potom su postali članovi kulta Children of God. Većinu svoga djetinjstva Joaquin je proveo s njima i bratom i sestrama putujući po južnoj i centralnoj Americi, gdje su prosili novac na ulicama, ali i propovijedali o svom kultu. Najveći dio vremena živjeli su u Venezueli, gdje su njihovi roditelji proglašeni nadbiskupima Venezuele i Trinidada, i gdje su članovi kulta radili mnoge stvari, o kojima Joaquin nikada nije htio pričati.

Naime, ta misionarska grupa, kako su je službeno zvali, ohrabrivala je i podupirala seksualne aktivnosti već kod trogodišnje djece, a i nisu imali ništa protiv incesta. Sam Joaquin Phoenix o tome da je bio zlostavljan i sam nije pričao, no zato je njegov pokojni brat River Phoenix svojom izjavom šokirao sve kada je otkrio da je prvo seksualno iskustvo imao kao četverogodišnjak. Na sreću, njihovi roditelji na vrijeme su sve shvatili i doslovce pobjegli iz kulta, vrativši se sa petero djece u dom majčine obitelji na Floridi, nakon čega su preselili u Los Angeles.

Tamo su promijenili svoje prezime iz Bottom u Phoenix, a sve kako bi odali počast simbolu mitskog bića koji se izdignuo iz pepela. U to vrijeme Joaquin se odlučio predstavljati kao Leaf, što se, po njegovom mišljenju, odlično slagalo s bratovim imenom Riverom, kao i sestrama Summer, Rain i Liberty. Još kao dijete, zajedno s ostatkom obitelji, prešao je na veganstvo, kojem je i danas vjeran, a svojedobno je opisao put do toga: ‘Lovili su ribu i pretpostavljam, kako bi ih omamili, lupali su s njima po stranici čamca. Moja reakcija bila je snažna, osjetio sam veliku nepravdu. Postao sam ljut, bojao sam se ljudi, ljudskosti…Smatrao sam da je to najgora vrsta korištenja moći. Mislim da smo od tog trenutka znali da više nikada nećemo jesti meso.’ Tada je imao četiri godine i, doista, više nikada nije kušao meso.

Zahvaljujući majčinim vezama i prijateljstvu s agenticom na talente Iris Burton, Joaquin i River započeli su svoj put prema slavi, i to nakon što je četvero braće i sestara otkriveno na ulicama kalifornijskog gradića Westwood gdje su zabavljali prolaznike. Prvih nekoliko godina Joaquin je nastupao pod imenom Leaf, a prvu je priliku dobio zahvaljujući upravo starijem bratu Riveru i to u televizijskom showu ‘Seven Brides for Seven Brothers’, nakon čega je dobio nekoliko uloga, a prvu pravu ulogu dobio je tek 1989. u obiteljskoj drami Stevea Martina ‘Roditelji’. Film je momentalno postao hit, a sam Joaquin Phoenix dobio je i prvu nominaciju za Young Artist Award za najboljeg mladog glumca.

Nakon toga sve je krenulo onako kako je trebalo, no sreća nije dugo trajala. U Noći vještica 1993. Joaquin Phoenix bio je u holivudskom noćnom klubu Viper Room u isto vrijeme kada se njegov stariji brat River tamo predozirao, ubrizgavši si koktel droga. Upravo je Joaquin bio taj koji je uputio histerični telefonski poziv hitnoj pomoći, dok ga je njihova sestra Rain pokušala oživjeti. Nažalost, Riverovo srce nije izdržalo smrtonosnu kombinaciju droga, te je on preminuo kasnije te noći u bolnici. Od tog stravičnog gubitka Joaquin Phoenix se nikada nije u potpunosti oporavio, a voljenog brata sjetio se i na ovogodišnjoj dodjeli Oscara, kada ga je spomenuo u govoru zahvale za osvojeni zlatni kipić. U vrijeme smrti River, koji je imao veliki utjecaj na mlađeg brata, imao je tek 23 godine, dok je Joaquin napunio 19.

Koliko je bio utučen zbog bratove smrti govori i podatak da nakon svega pune dvije godine nije želio glumiti, a vjerojatno je svemu doprinjelo i to što je njegov poziv u pomoć snimljen te je naknadno pušten u javnost. Paralelno sa svime time razveli su se i njegovi roditelji, a njihov otac John odlučio se vratiti u Južnu Ameriku, dok su majka i sestre pokušale obitelj zadržati na okupu na obiteljskom imanju na Floridi, gdje su tugovale daleko od očiju javnosti. Joaquin se nije mogao s time pomiriti, stoga je odlučio pridružiti se ocu i putovati s njime. Kada je na posljetku odlučio vratiti se u glumačke vode donio je odluku da se vrati svom pravom imenu - Joaquin - i to ime stajalo je na odjavnoj špici filma Gus Van Santa ‘Žena za koju se umire’. Bio je to početak novog poglavlja njegova života.

Nakon toga dobio je još jednu ulogu koja mu je obilježila karijeru. Riječ je naravno o ulozi Johnnyja Casha u filmu ‘Hod po rubu’, za koju je dobio i više nego zaslužno nominaciju za Oscara za glavnu mušku ulogu. Nagradu nije osvojio, no ta je uloga iz njega izvukla njegovu tamnu stranu. Naime, tijekom snimanja filma, očito kako bi se uživio u ulogu Johnnyja Casha, Phoenix je počeo sve više piti, a nakon što je sve završeno, dobrovoljno se prijavio u rehabilitacijski centar kako bi se riješio ovisnosti o alkoholu. Tada je izjavio: ‘Doslovce sam se oslanjao na alkohol kako bi se osjećao dobro. Kako bi postao Cash, morao sam naučiti kako funkcionirati na taj način, a onda odjednom, sve se promijenilo. Našao sam se u prostoru bez rutine, nisam znao što bi rekao, nisam znao tko sam. Najjednostavnije je bilo popiti piće kako bi se dobro osjećao.’

Kada je izašao iz rehabilitacijskog centra, pridružio se anonimnim alkoholičarima, a poslije je priznao kako je to bila najbolja stvar koju je mogao napraviti za samog sebe. Osim što je progovorio o problemima s alkoholom, Phoenix je na kraju priznao i kako ima psihičkih problema, osobito s anksioznošću. Uz sve to, doživio je i blizak susret sa smrću, kada su mu kočnice otkazale te se zabio svojim automobilom. Spasio ga je filmaš Werner Herzog, a na sreću, prošao je bez težih ozljeda. A onda je stigla 2009. kada se javnost itekako brinula je li Joaquin Phoenix opet sišao s uma, je li se počeo drogirati, nakon što je najavio kako odustaje od filmske karijere kako bi postao reper. Njegovi intervjui i medijski istupi, u kojima se ponašao nesuvislo, šokirali su sve, a njegov tadašnji šogor, glumac Casey Affleck odlučio mu je pomoći, pa je snimio dramu ‘Još sam tu’. Iako film nije postigao pretjerani uspjeh, pomoglo je maknuti loš ugled koji je tijekom te posljednje dvije godine Phoenix u javnosti stvorio.

Hollywood mu je odlučio oprostiti, a onda su se krenule nizati uloge - ‘Master’, ‘Ona’, ‘Skrivena mana’ i naposljetku ‘Joker’, zbog koje je i dobio i više nego zasluženo najveće priznanje Akademije.

I dok je svojedobno, njih sedmero živjelo u malom sobičku, dovoljnom eventualno za život jedne osobe, danas ima što poželi i može se priuštiti vile od nekoliko milijuna dolara o kojima je kao dječak mogao tek sanjati. Njegov život i danas je gluma, a o tome je rekao: ‘Kada snimam, privatni život za mene ne postoji. Ne nosim nikakvu odjeću, niti slušam ikakvu glazbu koja bi me definirala. Ne komuniciram ni s prijateljima ni s obitelji. Zvuči čudno, no to je jednostavno proces koji moram proći.’