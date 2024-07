Split trese groznica Ultre, ali otkaz u zadnji tren zadao bolan udarac festivalu

View this post on Instagram

Ingrosso je trebao nastupati večeras u 00:35, između KSHMR-a i Armina van Buurena. Međutim, satnica je samo pomaknuta pa u 00:35 večeras nastupa KSHMR.

A kao DJ-ica ove će se godine okušati i Ivana Knoll, naša najpoznatija navijačica koja je za Dalmatinski portal otkrila kako se veseli nastupu.

Odjevena u izazovni kombinezon ispričala je i da njezina ljubav prema glazbi traje još od srednje škole.

'Prvi put sam na Ultri kao DJ. Ljubav prema glazbi se davno rodila, još dok sam bila u srednjoj školi. Tada sam govorila svojima da želim biti DJ i napustiti fakultet. U to vrijeme je to bila nemoguća misija. Sada kada sam ostvarila u životu sve što sam htjela, od fakulteta koji sam magistrirala, otvorila svoj bikini brend, postala najpraćeniji influencer u Hrvatskoj, onda sam rekla da mi treba nešto novo, jer me prestalo ispunjavati. Tada sam rekla, idem u moju najveću ljubav, a to je DJ-ranje', rekla je Knoll koja će stati za pult u 22 sata.

'Svirat ću komercijalno. Iznenadit ću, vidjet ćete', rekla je Ivana Knoll.