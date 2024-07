Sjećate li se simpatičnog Balkija iz hit serije? Evo kako danas izgleda

Simpatični 20-i-nešto-godišnjak odrastao daleko od svjetla velegrada, upada u mnoge nevolje, a serija je zaintrigirala gledatelje pa se prikazivala od 1986. do 1993. godine.

'Otišao bih kući, a moja tadašnja djevojka ne bi ni podigla pogled s TV-a. Želio sam pobjeći od euforičnih ljudi i policije koja ih je morala zadržavati i pitao bih se kako je to moguće jer sam htio imati život kao drugi, obični ljudi. Bilo je to vrijeme popriličnog stresa. Kad sam otišao psihoterapeutu, rekao mi je kako ne može vjerovati da sam izdržao toliko dugo. U to vrijeme bio sam u srednjim tridesetima', prisjetio se u jednom ranijem intervjuu Pinchot.

Dakako, mnogi ga se sjećaju i kao Sergea u filmu Policajac s Beverly Hillsa s Eddiejom Murphyjem, a možemo ga vidjeti i u ovogodišnjem nastavku te komedije pod nazivom 'Beverly Hills Cop: Axel F' u kojem glume i Judge Reinhold, Eddie Murphy, John Ashton...

Iako je nastavio sa svojom glumačkom karijerom, njegova uloga u 'Potpunim strancima' dosad se pokazala daleko najvećim uspjehom.

Kako se pisalo, Bronson koji danas ima 65 godina, posljednjih se godina okrenuo dizajnu, okušao i kao voditelj svog showa 'The Bronson Pinchot Project' u kojem je restaurirao stare kuće, a radi i kao narator audioknjiga.