Spice Girls promijenile stihove pjesme kako bi pružile podršku pravima LGBT osoba

Pjevačica Emma Bunton nedavno je za britanski časopis Gay Times dala intervju u kojem je službeno potvrdila glasine da je grupa Spice Girls za singl promijenila stihove pjesme '2 Become 1', a usput je javnosti i pokazala svoje nove srebrne uvojke

Grupa Spice Girls ima vrlo strastvene LGBT obožavatelje koja ih je inspirirala da promijene riječi hita '2 Become 1' iz 1996. Emma Bunton to je potvrdila za Gay Times, te detaljnije objasnila kako se to dogodilo i što je točno promijenjeno.