Španjolska broji žrtve: Princeza Maria Teresa prva je članica kraljevske obitelji preminula od koronavirusa

Princeza Maria Teresa kraljevske kuće Bourbon-Parma preminula je u Parizu u dobi od 86 godina, nakon zaraze koronavirusom, a vijest o smrti objavila je njezina obitelj

Ranije ovog tjedna objavljeno je da je britanski princ Charles pozitivan na koronavirus. Nasljednik prijestolja nastavio je raditi od kuće, a njegova supruga Camilla, vojvotkinja od Cornwalla, testirana je kao negativna na virus.

Monegaški princ Albert također je pozitivan na koronavirus, što ga čini prvim vođom države koji je objavio da ima virus.

'Moji simptomi su slični gripi, ali riječ je o prilično blagom slučaju', rekao je za People. 'Imam laganu temperaturu, nije baš tako loše. Malo kašaljem. Primijetio sam da mi curi nos prvih nekoliko dana, to je bio prvi znak. Osjećao sam se malo umorno, ali to je to', dodao je.