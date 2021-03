Šokantni detalji o odnosu Meghan Markle prema zaposlenicima: Kako je srušen brižljivo građen imidž moderne feministice iz Kalifornije

Javnost i dalje bruji nakon što su procurili detalji o mobingu zaposlenika koji je navodno provodila Meghan Markle dok je sa suprugom bila članicom kraljevske obitelji, a sve uoči najavljenog intervjua na CBS-u, u kojem je 'odbjegle' Sussexe ugostila nitko drugi nego slavna Oprah Winfrey

Već ranije su kružile glasine o Meghan kao svojeglavoj, a čak je i stručnjak za kraljevsku obitelj Tom Quinn u svojoj knjizi 'Kensington Palace': An Intimate Memoir from Queen Mary to Meghan Markle' otkrio nekoliko nimalo laskavih nadimaka za Amerikanku dok je bila punopravna članica britanske kraljevske obitelji - vojvotkinja Zahtjevna i vojvotkinja Teška.

Zvijezda TV serije 'Suits', kako su otkrili neki izvori, sukobila se i s pomoćnicima oko odjeće koju su joj poslale poznate dizajnerske kuće, a koju je htjela nositi, jer je to neprihvatljivo prema kraljevskom protokolu.

'Za jednu glumicu to je sasvim u redu, no Meghan je rečeno kako to nije dopušteno članovima kraljevske obitelji', ispričao je taj izvor. Na kraju je njezinu skupu dizajnersku garderobu s potpisom luksuznih modnih kuća iz svoga džepa plaćao princ Charles jer si princ Harry iz svog godišnjeg budžeta to ne bi mogao priuštiti. Od pojavljivanja na crvenom tepihu do inozemnih turneja i svakodnevnih kraljevskih angažmana, vojvotkinja od Sussexa Meghan Markle postala je poznata po svojoj ljubavi prema sjajnom nakitu, raskošnoj odjeći i dizajnerskim cipelama. Tijekom 22-mjesečne kraljevske karijere, britanski Daily Mail otkriva da je bivša američka glumica nosila odjeću u vrijednosti od gotovo milijun funti, odnosno nešto više od osam milijuna kuna.

The Times je objavio kako je vojvotkinja bila izrazito osorna u razgovoru sa zaposlenicima te da su se svi žalili kako je atmosfera toksična, a bilo je pritužbi i za ponižavanje.

Otrovno i neprijateljski: to su bile riječi kojima su bivši zaposlenici opisivali iskustvo rada sa Sussexima.

Samantha Cohen doživjela je ekstreman stres, usprkos dugogodišnjem iskustvu u kraljevskoj obitelji. 'Bili su nemogući i gurnuli su je do krajnjih granica. Samantha se osjećala jadno', navodi izvor.

The Times se također poziva na incident tijekom turneje para Australijom, Novim Zelandom, Fidžijem i Tongom 2018. godine, kad je Meghan prekinula posjet tržnici na Fidžiju jer je bila zabrinuta zbog prisutnosti UN-ove organizacije koja pomaže ženama, s kojom je ranije surađivala, nezadovoljna zbog njihovog načina rada.