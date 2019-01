Sve tajne garderobe Meghan Markle: Kako bira odjeću i tko sve to plaća

U rekordno kratkom roku javnosti relativno nepoznata američka televizijska glumica postala je najguglanija osoba na svijetu i vodeća modna ikona. Udajom za britanskog princa Meghan Markle postala je vojvotkinja žena čiji svaki korak pomno prati, a svaki stajling secira do zadnjeg detalja. A da puno ulaže u izgled i prezentacija u javnosti dovoljno govor to što je u 2018. potrošila oko 3,6 milijuna kuna samo na odjeću

Budući da se radi o zaista velikom iznosu, postavlja se pitanje tko plaća svu tu njezinu prekrasnu odjeću, pogotovo kad se procjenjuje da je u karijeri zaradila oko pet milijuna dolara.

Tko plaća odjeću

Prije udaje za britanskog princa Meghan Markle svu je odjeću kupovala, dobivala na poklon o raznih brendova. No danas to više nije moguće. Članovi kraljevske obitelji ne smiju prihvaćati poklone, pa odjeću koju nosi mora i platiti. Srećom po nju, bogatstvo princa Harryja procjenjuje se na oko 270 milijuna kuna, a od svoje 25. Godine prima godišnje oko 2,7 milijuna kuna od dividendi kroz različite investicija od dijela majčinog nasljedstva. Osim toga od pokojne prabake naslijedilo je s bratom i oko 109 milijuna kuna. Osim toga, mladi bračni par od princa Charles dobiva i godišnji budžet kojim bi se trebali pokrivati i troškovi za odjeću, no s obzirom na brendove koje Meghan nosi vrlo vjerojatno to nije dovoljno, pa njezin supruga mora posegnuti malo dublje u džep da bi se isfinancirao savršen imidž moderne princeze.