Sociologinja Sandra Vukušić oštro odgovorila Lani Jurčević

Nakon što se Lana Jurčević u nedavnoj objavi na svom profilu na Instagramu zauvijek oprostila od voljene bake, ali i indirektno prozvala neke osobe, javila se i sociologinja Sandra Vukušić, osjetivši se prozvanom od pjevačice

'Dotičnu niti poznajem, niti znam za što me trebala, a vidim da je teško prihvatila molbu da se napiše dopis za što me točno trebala, ali u svojoj objavi koju ste prenijeli izvadila je nekoliko riječi kako bi svoju tešku priču zaokružila u svoju korist. To je nedopustivo i nije časno.

Nepoštovanje, manjak empatije, nerazumijevanje, neobzirnost prema starijim osobama, posebno u ovako tragičnoj situaciji, ne bi se smjeli iskorištavati za vlastitu promociju. Isto tako i prema svim ostalima koji rade posao, pa i humanitarne projekte dug niz godina, a koji također rade to profesionalno kroz dobru metodologiju rada, organizaciju, disciplinu, što dovodi kod nekih osoba koje to ne shvaćaju do problema. A to je ono što nedostaje našem društvu. To dovodi do prevelikih zahtjeva osobe, uvreda, bezobzirnosti, velikog jala i na kraju vlastitog nezadovoljstva.

Izuzetno je važno raditi na osobnom razvoju i poštivati tuđi rad jer nismo svi isti. Lijepa komunikacija prije svega, posebice kada nekoga ne poznaješ, trebala bi biti uljudna i puna razumijevanja, kao i svaki daljnji kontakt. Ovakvo podbadanje otrovnim strelicama pokazuje našu nezrelost i time se ne treba nikome hvaliti. Molim vas, budite ljubazni, objavite cijeli moj dopis i transkript. Izuzetno je sramotno i opasno igrati se boga, znajući da vas prate desetine tisuće osoba, a nekima ste i uzor. Kakav je ovo bezodgojni i manipulativni uzor? Oprostite, ali ja to nisam mogla dopustiti!' napisala je sociologinja Vukušić.