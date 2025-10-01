Snimke Erica Danea u invalidskim kolicima slomile njegove obožavatelje

Eric Dane , koji ima 52 godine i otac je dvoje djece, iz zračne luke u Washingtonu je izašao uz pomoć asistenta, što je objavio Daily Mail. Prema riječima izvora bliskog glumcu, Dane unatoč teškom stanju pokušava živjeti punim plućima.

Na pitanje paparazza što bi želio reći ljudima koji brinu za njega, glumac je usporeno izgovorio: 'Imajte nadu'.

'Sada je u potpunosti svjestan da sutra ne postoji. Zato se želi okružiti samo pozitivom i živjeti u trenutku, a ne da ljudi unaprijed oplakuju njegovu sudbinu', rekao je izvor.

Njegova supruga, glumica Rebecca Gayheart, nedavno je priznala da bolest teško podnose i njihove kćeri Billie (15) i Georgia (13). 'Boli me gledati ih kako pate. Imamo stručne terapeute i pokušavamo sve proći s dostojanstvom, nadom i ljubavlju', izjavila je.

Dane se ranije ovoga mjeseca uključio u kampanju organizacije I AM ALS, kojom se potiče ubrzano istraživanje ove neurodegenerativne bolesti. Na snimci je vidljivo da mu se govor usporava, povremeno postaje nerazgovijetan, dok mu se ruke nekontrolirano trzaju.

Podsjetimo, u lipnju je otkrio da je zabrinut zbog gubitka pokretljivosti u nogama, nakon što je već izgubio funkciju desne ruke. Tada je rekao da očekuje da mu i lijeva ruka uskoro prestane funkcionirati te dodao: 'Treba se suočiti s istinom. To je trezveno iskustvo.'