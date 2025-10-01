Snimke Erica Danea u invalidskim kolicima slomile njegove obožavatelje

Holivudski glumac Eric Dane, najpoznatiji po ulogama u serijama 'Euforija' i 'Uvod u anatomiju', viđen je ovoga tjedna u motornim invalidskim kolicima na aerodromu u Washingtonu. Iako se nalazi usred izazovne borbe s teškom bolešću, Dane nije propustio poslati poruku svojim obožavateljima
Na pitanje paparazza što bi želio reći ljudima koji brinu za njega, glumac je usporeno izgovorio: 'Imajte nadu'.
Eric Dane, koji ima 52 godine i otac je dvoje djece, iz zračne luke u Washingtonu je izašao uz pomoć asistenta, što je objavio Daily Mail. Prema riječima izvora bliskog glumcu, Dane unatoč teškom stanju pokušava živjeti punim plućima.
'Sada je u potpunosti svjestan da sutra ne postoji. Zato se želi okružiti samo pozitivom i živjeti u trenutku, a ne da ljudi unaprijed oplakuju njegovu sudbinu', rekao je izvor.
Njegova supruga, glumica Rebecca Gayheart, nedavno je priznala da bolest teško podnose i njihove kćeri Billie (15) i Georgia (13). 'Boli me gledati ih kako pate. Imamo stručne terapeute i pokušavamo sve proći s dostojanstvom, nadom i ljubavlju', izjavila je.
Dane se ranije ovoga mjeseca uključio u kampanju organizacije I AM ALS, kojom se potiče ubrzano istraživanje ove neurodegenerativne bolesti. Na snimci je vidljivo da mu se govor usporava, povremeno postaje nerazgovijetan, dok mu se ruke nekontrolirano trzaju.
Podsjetimo, u lipnju je otkrio da je zabrinut zbog gubitka pokretljivosti u nogama, nakon što je već izgubio funkciju desne ruke. Tada je rekao da očekuje da mu i lijeva ruka uskoro prestane funkcionirati te dodao: 'Treba se suočiti s istinom. To je trezveno iskustvo.'