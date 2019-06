Nakon četiri godine veze Irina Shayk i Bradley Cooper više nisu zajedno

Kako donose svi svjetski mediji, jedna od najljepših žena svijeta, Ruskinja Irina Shayk i holivudski zavodnik Bradley Cooper više nisu zajedno. Nakon mjeseci nagađanja kako je njihovoj ljubavi došao kraj sada je to konačno, a lijepa Irina viđena je kako iznosi kofere

'Imam puno prijatelja koji vole dijeliti svoj privatni život s javnosti na društvenim mrežama. Cijenim to i mislim da je to super, no isto tako da je to osobni izbor', rekla je tada Irina i dodala:

'Samo zato što je moj posao takav, ne znači da je takav i privatni život. Odlučila sam da po tom pitanju ostanem tiha, a i zato se zove privatni, jer je to nešto između tebe i tvoje obitelji.'