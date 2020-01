Slovenska ljepotica zarobila je srce Luke Dončića, jednog od najboljih košarkaša današnjice, a zbog atraktivnog izgleda je zvijezda i na Instagramu

Košarkaška NBA zvijezda, 20-godišnji Slovenac Luka Dončić svojim je sjajnim igrama odavno zaslužio titulu jednih od najboljih košarkaša današnjice, a sve svoje pobjede slavi u društvu svoje dugogodišnje djevojke, atraktivne Anamarije Goltes, koju obožavaju i na Instagramu

'Osvojio me sa mladenačkom i razigranom energijom. Za mene je u to vrijeme bilo nešto novo, svježe... Kad smo se upoznali, bilo mi je 12 ili 13 godina, bio je manji od mene, pa mogu reći da mi visina i mišićavo tijelo nisu toliko bitni. (smijeh). Luka je jednostavno zanimljiva osoba i još uvijek ima sve to što me tada privuklo kod njega.'