Slick Stings objavili novi spot i najavili koncert u Vintage Industrial Baru

„Riječ je više o ljubavima, nego o prokletstvu; riječ je o zajedničkom trudu nekolicine dobrih prijatelja, koji su zbirku poetskih slika iz života omotali u poletan rock and roll. Radi se, prije svega, o pjesmama koje su napokon našle vlastiti bend“, poručuje band. Novi će singl, kao i ostale pjesme s albuma „Loves and Curse“, publici uživo predstaviti na koncertu 22. siječnja u Vintage Industrial Baru.

„Pjesma „The end of the world“ govori o ostvarivanju ciljeva i kako bi u tome trebali zadržati skromnost i prihvaćati jednako moguće uspjehe i neuspjehe i uvijek se nadati najboljem i nikako ne odustajati. Prema savjetima stručnjaka, naravno“, kažu Slick Stings.

SLICK STINGS - The End Of The World

Slick Stings se pojavio kao novo ime na hrvatskoj sceni, ali članovi su poznati ovdašnji glazbenici. Okupili su se oko pjesama Tomislava Žalca, koje su se svojom stilskom šarolikošću neprestano izmicale od izvedbenog kanona matičnog mu benda, žestokih i bučnih rock&roll prvaka Erotic Biljan and His Heretics.



Uz nedvojbeni garažni pedigre, spomenute pjesme sadržavale su i izražen power pop senzibilitet, americana atmosferu i psihodelične začine, zahtijevajući potpuno novi izvođački sastav koji će te različite utjecaje s ljubavlju oblikovati u zaokruženu cjelinu. Na tom zadatku Žalcu su se pridružili kolega iz Heretika Mislav Kurspahić, Matko Botić (My Buddy Moose, The Strange) te Tomislav Peretić (ex Shoot Me Wendy), trudeći se da budu što pažljiviji staratelji pjesmama koje će se naposljetku naći na dugosvirajućem albumu.