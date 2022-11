Brendan Fraser slavu je stekao u akcijskim filmovima i komedijama pa potom nestao: Njegova nevjerojatna priča o povratku je vrsta uskrsnuća u kakvoj Hollywood uživa

'Mumija', 'George iz džungle' ili 'Pračovjek iz Kalifornije' neki su od filmova koji su nas zabavljali devedesetih i početkom dvijetisućitih, a koji su glumcu Brendanu Fraseru donijeli slavu i bogatstvo. Stekao je s njima i poštovanje u Hollywoodu, bio pozivan na dodjele Oscara, ali niti zbog jedne od tih uloga nije morao grickati nokte u publici. S filmom 'The Whale' i svojim velikim povratkom u ulozi pretilog homoseksualca na Oscare bi napokon mogao doći kao nominirani, a ne samo kao duhoviti voditelj

'Stvarno sam dobar na podiju i sjajan u podjeli nagrada. To je lako, jer nema pritiska. Gore si na pozornici i dok govoriš te lijepe stvari buljiš u sve te ljude koji grizu nokte. A onda predaš trofej', kaže u razgovoru za Variety Brendan Fraser pa s neskrivenim guštom dodaje: 'Ali situacija se sada mijenja'. Stručnjaci za Oscara predviđaju da 12. ožujka, kad se bude dodjeljivala nagrada za najboljeg glumca, Fraser neće biti samo u gledalištu ili kao najavljivač. Zbog izvedbe u filmu 'The Whale' rani je favorit za osvajanje kipića, a njegova nevjerojatna priča o povratku je vrsta uskrsnuća u kakvoj Hollywood uživa.

Glavnu ulogu u velikom filmu 53-godišnji glumac nije igrao dugih 12 godina, a tu prazninu u njegovom životopisu može se pripisati kombinaciji osobnih i zdravstvenih problema, ali i bombastičnoj optužbi da ga je bivši šef Udruženja holivudskih stranih novinara, organizacije koja stoji iza Zlatnih globusa, pipkao. A onda je iznenada nazvao Darren Aronofsky i ponudio mu ulogu Charlieja, 270 kilograma teškog homoseksualca koji s pogoršanjem zdravstvenog stanja zadnjim snagama nastoji popraviti odnos s otuđenom kćeri. Aronofsky već cijelo desetljeće pokušava u film pretočiti dramu 'The Whale' Samuela D. Huntera, ali nakon što se susreo s gotovo svim holivudskim glumcima tražene dobi, bojao se da nikad neće pronaći svog Charlieja. S vremena na vrijeme priznao bi poraz i angažirao redatelje poput Georgea Clooneya, Toma Forda ili redateljice Janicze Bravo da preuzmu posao. Kad je slučajno vidio trailer za niskobudžetni brazilski film u kojem se pojavio Fraser, Aronofsky je došao na ideju da angažira nekad slavnog glumca. Nakon prvog sastanka u njegovom uredu Aronofsky je osjetio Fraserovu ljudsku osobinu za koju je pomislio da bi bila savršena za Charlieja. 'Znao sam da može glumiti nekoga koga bi većina ljudi počela odbacivati, ali bi u roku od pet minuta počeli osjećati nešto prema njemu. Zatim se u roku od 20 minuta počnu zaljubljivati u njega, jer Brendan jednostavno ima to nešto u sebi. Ubrzo će ti početi slamati srce', kaže Aronofsky za Variety. Redatelj je već ranije pokazao spremnost kladiti se na talent koji je estradni biznis gurnuo u stranu i svoju je karijeru izgradio poigravajući se s osobnošću etabliranih zvijezda (Ellen Burstyn u 'Rekvijemu za snove' ili Natalie Portman u 'Crnom labudu'). Pomogao je i osmisliti povratak Mickeyja Rourkea s filmom 'Hrvač', ali Rourkeove situaciju ne želi uspoređivati s Fraserovom. 'Mickey je pokazao srednji prst industriji i okružio se negativnom energijom. Brendan je bio voljen, ali jednostavno nije dobio priliku pokazati svoju svestranost. Za glumca je najvažnije dobiti pravu ulogu u pravo vrijeme', kaže Aronofsky. U Fraseru je Aronofsky dobio glumca koji izgara od želje za guranjem fizičkih i emocionalnih granica, i nakon dužeg čekanja po strani spremnog podsjetiti Hollywood što je propustio. 'Dao sam se cijelog, jer ako svakodnevnom poslu ne pristupam kao da je prvi i posljednji dan da glumim, onda nisam čovjek za taj posao. S ovim filmom sve što sam imao za ponuditi dobivate na platnu', kaže Fraser. Aronofsky je bio vrlo zahtjevan prema svojoj zvijezdi, tražeći od njega da pokaže Charlieja u trenucima najvećeg očaja, što uključuje i mučnu scenu u kojoj Charlie u trenutku naleta tuge i samoprijezira gubi kontrolu i proždire pizzu, lošu hranu i sve što pronađe u hladnjaku. Kako bi uhvatili taj očaj, Aronofsky i Fraser su se gurali do krajnje točke izdržljivosti, a redatelj kaže kako nisu napuštali scenu dok nisu bili potpuno potrošeni. Festivalska publika je oduševljena filmom, a Fraser je na Venecijanskom filmskom festivalu nagrađen burnim šestominutnim ovacijama. U Torontu bi možda trajale i duže od toga, da organizatori nisu morali ušutkati publiku kako bi filmska ekipa odgovarala na pitanja nakon projekcije. Video uplakanog Frasera u Veneciji postao je viralan na društvenim mrežama, a ponos i sreću zbog uspjeha svog kolege iz 'Mumije' nije krio ni Dwayne Johnson.

'Osjećao sam se tako pozitivno. Emotivno sam reagirao jer bilo je to priznanje da to što smo napravili ima neki utjecaj. Takav odgovor čini mi se potpuno novim u mom profesionalnom životu', kaže Fraser. Priča o Oscaru postaje glasnija sa svakom novom projekcijom, festivalskoj publici očito se sviđa to što su Aronofsky i Fraser napravili, ali potvrdu treba dati i publika na kino blagajnama. Drame za odrasle ne proživljavaju baš najbolje trenutke, a prošlogodišnji kandidati nestali su na kino blagajnama, iako ih je većina bila puno svjetlija od filma 'The Whale', mračne drame koja traži publiku da se suoči s vlastitim predrasudama o slici tijela. 'Postoje ljudi koji će se odmah zatvoriti kad vide nekog poput Charlieja. Želim da se ljudi povežu s filmom, i nadam se da hoće, ali ponekad jednostavno napraviš nešto da bi zadovoljio svoju umjetničku potrebu i gledaš što će se dogoditi', kaže Aronofsky. Umjetničke potrebe zadovoljavao je i Fraser, ali ništa se nije događalo, barem do sada Fraserova zvijezda nekad je žarko svijetlila i 15-ak godina se njegova karijera činila očaravajućom. Bio je zgodan, šarmantan i zbog posebnog skupa vještina dosta tražen. 'Mogao je udariti i primiti udarac, a imao je i sjajan smisao za humor', kaže redatelj filma 'Mumija' Stephen Sommers. No Fraser je imao za ponuditi puno više od zgodnog lica, i volje sve te blockbustere kompenzirati manjim, osobnim projektima u kojima se dokazivao kao glumac ('Mirni Amerikanac' i 'Fatalna nesreća').

Povremeno je snimao i kontroverzne filmove, koje se druge mlade zvijezde nisu usudile snimati. Jedan od takvih je i 'Bogovi i čudovišta', film o posljednjim danima gay filmaša Jamesa Whalea, za kojega Fraserov kolega iz filma Ian McKellen kaže da je u ono vrijeme bio vrlo riskantan projekt. 'Bio je to film o homoseksualcu s gay muškarcem u glavnoj ulozi, kojeg je napisao i režirao gay muškarac. Vjerojatno su mu mnogi govorili da to ne čini, no iako je Brendan rezolutno hetero mladić, nije ga bilo briga. Prepoznao je važnost filma i usredotočio se na posao', kaže McKellen. Fraseru su uglavnom nuđeni veliki franšizni projekti koji nisu zahtijevali puno emocija, a s godinama je njegovo uzbuđenje oko toga da je filmska zvijezda splasnulo. Proteklih desetak godina je uglavnom izbjegavao svjetla pozornice, a premda je snimio nekoliko filmova koje je bolje ne spominjati, nije bilo ničega katastrofalnog što bi mu uništilo karijeru. Ipak, u javnosti je prevladao osjećaj da Fraser nakratko zabljesnuo i nestao. Kad su ga 2018. portretirali za časopis GQ Fraser je rekao da se povukao kako bi se tijekom razvoda od Afton Smith usredotočio na svoju obitelj, te kako bi se posvetio zdravstvenim problemima, od kojih su mnogi bili posljedica njegovih akcijskih uloga. Danas je suzdržaniji kad se razgovara o dugogodišnjoj pauzi. 'Možda se trenutno Hollywood vraća u igru, ali znam da je vrijeme koje sam trebao odvojiti za osobne i obiteljske razloge bilo dobro potrošeno vrijeme', kaže Fraser. Kaže i kako se morao prilagoditi velikim promjenama u industriji i prelasku s analognog na digitalno, ali napominje da nikad nije prestao raditi. Pojavljivao se u televizijskim serijama poput 'Preljub' ili 'Trust', kao i u nekim čudnim akcijskim filmovima snimanim daleko od studijskog sustava. 'Nije prošla godina da nisam nešto radio. Bez obzira što je to bilo, nikad nisam razmišljao o odustajanju. Ja sam glumac i ne znam što bih drugo radio', kaže Fraser.

No, postojao je i jedan mračniji razlog zbog kojega je nestao s pozornice. Fraser je u portretu za GQ rekao da ga je neprimjereno pipkao Philip Berk, bivši šef Udruge holivudskih stranih novinara (HFPA). Berk je optužbe odbacio, priznavši da je u šali štipao Frasera za stražnjicu, no prošle je godine i sam došao pod ne baš laskava svjetla reflektora. Nakon primjedbe da nitko od članova HFPA nije crnac, i Berkove e-mail poruke da je Black Lives Matter rasistički pokret mržnje, dodjela Zlatnih globusa se prošle godine nije održala, a Berk nije izgubio samo čelnu poziciju, nego i članstvo u Udruženju. HFPA je svoje članstvo učinila raznolikijim i najavila Zlatne globuse 2023. godine. Upitan hoće li prisustvovati budu li se Globusi vratili sa svojom tradicionalnom ceremonijom, i njegov film 'The Whale' nominiran, Fraser kaže kako se još ništa nije dogodilo i da ga se to pita ako se nešto dogodi. Bill Condon, redatelj filma 'Bogovi i čudovišta', kaže kako je Fraser imao uspješan i dug niz, ali kao i svi koji dožive iznenadni uspjeh ili slavu budu neko vrijeme miljenici publike, koja ih se potom zasiti. 'Onda te na neki način prisile da se vratiš u drugom obliku, što je Brendan i učinio, i tek tada su ponovno spremni otvoriti vam se', kaže Condon.

Fraser jasno daje do znanja da u slučaju svog potpunog povratka u Hollywood želi raditi na projektima koji će od njega zahtijevati više od puke borbe s negativcima i osvajanja djevojaka. 'U poziciji sam u kojoj ne želim više odrađivati težak posao samo svojim tijelom, već želim to raditi i svojim umom', kaže Fraser, koji je spremnost na težak emocionalni i fizički rad pokazao već sa svojim povratničkim filmom 'The Whale'. Da bi se transformirao u Charlieja, Fraser je svakodnevno provodio četiri sata u šminki, gdje su mu postavljali 135 kilograma teške proteze. Pripremajući se za ulogu mjesecima uoči snimanja je radio s instruktorom plesa kako bi shvatio kako će se njegov lik kretati s viškom kilograma. U grupi za podršku pretilim osobama Obesity Action Coalition radio je iscrpna istraživanja i razgovarao s brojnim ljudima koji se bore s problemom prehrane. Hollywood je i do sada obrađivao temu pretilosti, ali nisu pokazali osjetljivost prema toj temi. Suprotno dosadašnjem karikaturalnom prikazu, Aronofsky i Fraser trudili su se Charlieja prikazati s empatijom i razumijevanjem. 'Ne želim prozivati imenom svoje kolege, ali mnogi od tih filmova su za jednokratnu upotrebu i pretilost prikazuju kroz grube šale', kaže Fraser. Fraser je na snimanju nosio odijelo načinjeno od niza zamršenih pojaseva i podstava, koje je izradio vizažist Adrien Morot. Cilj je bio stvoriti nešto što se pokorava zakonima fizike, kako bi Fraser mogao bolje dočarati borbe s kojima se Charlie suočava u svakodnevnim sitnicama kao što su hodanje po sobi, ustajanje sa stolca ili tuširanje. Glumica Sadie Sink, koja glumi Charliejevu kćer Ellie, kaže kako je jedva stigla razgovarati s Brendanom dok su snimali, jer su ga zbog proteza u kojima je snimao, i u kojima je bilo užasno vruće, između snimanja odvodili u šator za hlađenje. Glumica Hong Chau, koja glumi njegovu njegovateljicu Liz, kaže kako se jako trudila svaku scenu napraviti odmah kako treba, kako Brendan ne bi morao više puta prolaziti kroz sve to. Aronofsky kaže da je u jednom trenutku razmišljao i o angažmanu stvarno pretilog glumca, ali se to pokazalo neizvedivim. Osim što je bilo nemoguće pronaći takvog glumca koji bi uspješno prenio emociju uloge, problem je bio i što je njegov lik težak 270 kilograma, a u najboljem je slučaju mogao dobiti glumca od 180 kilograma. Osim toga, Aronofsky se brinuo da bi vrlo pretili glumac teško podnio naporan raspored produkcije. 'Sa zdravstvenog stanovišta to je prezahtjevno. Nemoguće je da tu ulogu odradi stvarna osoba koja se bori s problemom pretilosti', kaže redatelj.