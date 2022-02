Slavni redatelj ima razloga za slavlje: 20 godina mlađa supruga Quentina Tarantina ponovno je trudna

Kako donose američki mediji, Daniella Tarantino, supruga slavnog redatelja, trudna je drugi puta. Par je prvo dijete, sina Lea, dobio u veljači 2020. godine, stoga će razlika između djece biti dvije godine

Kako je za magazin People potvrdio glasnogovornik Quentina Tarantina , njegova do sada tročlana obitelj u ovoj će godini postati bogatija za još jednog člana. Nakon sina Lea, rođenog u veljači 2020., Daniella i Quentin Tarantino čekaju drugu bebu.

Budući da su sina nazvali Leo, mnogi su bili uvjereni kako je dječak ime dobio po omiljenom Tarantinovom glumcu Leonardu DiCapriju, no on tvrdi da nije tako. 'Skoro mu nismo dali to ime svjesni da će ljudi pretpostaviti da je dobio ime po Leonardu DiCapriju. Nema ništa loše u tome, ali... dobio je ime po djedu moje supruge, ali i zato što je, u našim srcima, naš mali lavić.'

Inače, Quentin Tarantino sa svojom obitelji trenutno živi u Tel Avivu i trudi se sina odgojiti da priča oba jezika.