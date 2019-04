Slavni britanski glazbenik ovo ljeto stiže u Šibenik

Iznimno talentirani i uspješni mladi britanski kantautor Michael Kiwanuka nastupit će 10. srpnja na Tvrđavi sv. Mihovila u Šibeniku, najavio je organizator Tvrđava kulture Šibenik

Idućim albumom Love & Hate samo je pojačao dojam umjetnika čiji opus odolijeva vremenu.

O njegovoj popularnosti svjedoči činjenica da su pjesme s albuma pronašle mjesto u najpopularnijim serijama današnjice. Tako je single Cold Little Heart bio uvodna tema za seriju Big Little Lies, a hitovi poput Black Man in a White World prisutni su i u drugim popularnim serijama poput The Get Down, Lovesick, Dear White People i Suits.