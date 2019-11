Slavna pjevačica šokirala: 'Jako sam bolesna, još uvijek pokušavam doznati što se događa s mojim organizmom i zdravljem'

Mlada glazbenica koja obara sve rekorde slušanosti te se nalazi na vrhu popularnosti na društvenim mrežama, ovih je dana rastužila vojsku obožavatelja informacijom o svom zdravstvenom stanju zbog čega će možda biti primorana otkazati turneju

‘Dragi svi, još uvijek sam jako bolesna. To traje od posljednjeg koncerta održanog u Londonu. Ne znam kako je to moguće, ali vrat i glava me ne prestaju boljeti. Možda sam zvučala dobro, ali bolovi su veliki. Tijekom nastupa na pozornici često ostajem bez zraka. Na pretragama sam i doktori pokušavaju doznati što se događa s mojim organizmom i zdravljem. Činim sve kako ne bi morala otkazati sutrašnji koncert ali to više nije u mojoj moći’, napisala je između ostalog mlada glazbenica za kojom ludi teen generacija.

Zahvalila se unaprijed svima na razumijevanju te poručila da se majka i prijatelji dobro brinu za nju.