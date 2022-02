Skunk Anansie - 13. svibnja je novi datum zagrebačkog koncerta

Grupa Skunk Anansie uslijed trenutne situacije pomaknula je datume europske turneje, pa tako i zagrebački koncert. Novi susret s hrvatskom publikom zakazan je 13. svibnja 2022. u Domu sportova

Nakon fantastičnog nastupa na Šalati u srpnju 2019. grupa Skunk Anansie uvrstila je Zagreb na drugi dio velike slavljeničke turneje „25 Live @ 25“ kao jedan od rijetkih gradova u kojima će nastupiti dva puta. Turneja najvećih hitova dovodi ih u Dom sportova, a Zagreb zasad ostaje jedini grad naše regije koji opet ugostiti ovu live rock mašinu.

Povratak će obilježiti sve najvažnije pjesme iz repertoara, uključujući singlove poput „Hedonism“, „Weak“, „I Can Dream“, „Twisted“, „Charlie Big Potato“, „Secretly“, „Because Of You“, „Brazen (Weep)“, „Charity“, „Tear The Place Up“, „Secretly“, „The Skank Heads“, „Yes It's Fucking Political“ te posljednji singlovi „What Do You Do For Love“, „This Means War“ ili najnoviji punk-rock eksplozivni singl “Piggy”.