Skoro neprepoznatljiv: Jim Carrey pokazao potpuno novi imidž

Jim Carrey rijetko se pojavljuje u javnosti, no njegov dolazak na 51. dodjelu filmskih nagrada César u Parizu izazvao je brojne reakcije

Glumac Jim Carrey je iznenadio novim imidžem, a mnogi su na društvenim mrežama komentirali da ga je teško prepoznati.

Novi look Slavni kanadsko-američki komičar pojavio se u elegantnom crnom smokingu, no pažnju je najviše privukla njegova kosa. Umjesto prepoznatljive kratke frizure, Carrey je nosio dugu kosu razdijeljenu po sredini, koja mu je padala do ramena. Ovo je njegov prvi javni izlazak u 2026. godini. Posljednji put viđen je na događanju u studenom 2025., kada je imao kraću, zaglađenu frizuru.

Jim Carrey Izvor: Profimedia / Autor: Castel Franck/ABACA / Shutterstock Editorial / Profimedia



Jim Carrey Izvor: Profimedia / Autor: Castel Franck/ABACA / Shutterstock Editorial / Profimedia

Emotivan trenutak na pozornici Carrey (64) primio je počasnog Césara, a tijekom govora nije skrivao emocije. Posebno ga je dirnuo osvrt redatelja Michela Gondryja na njihovu suradnju u filmu 'Vječni sjaj nepobjedivog uma'. Glumac je podsjetio i na svoje francuske korijene, istaknuvši da je njegov predak prije otprilike 300 godina iz Saint-Maloa preselio u Kanadu. Tijekom govora odao je počast i svom ocu Percyju Josephu Carreyju, kojeg je opisao kao najsmješnijeg čovjeka kojeg je poznavao i osobu koja ga je naučila važnosti ljubavi i humora.

Rijetke pojave nakon povlačenja Carrey je 2022. najavio povlačenje iz glume, a od tada je znatno smanjio javne nastupe. Posljednji filmski angažman imao je u filmu 'Sonic the Hedgehog 3' iz 2024. godine. U intervjuima je isticao kako se želi posvetiti drugim oblicima kreativnosti, posebno slikarstvu i vizualnoj umjetnosti, gdje ima potpunu kontrolu nad svojim radom.