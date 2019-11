Sjećate se Kathleen Turner? Nekada je bila seks simbol, a danas je gotovo neprepoznatljiva

Američka glumica, koja je slavu stekla ulogom u erotskom trileru 'Body Heat', a potom je odlučila odbiti sve uloge 'fatalnih žena' i snimati većinom visokobudžetne avanturističke komedije 'Lov na zeleni dijamant' i 'Dragulj s Nila', nekada je bila seks simbol, a danas je gotovo neprepoznatljiva. S nominacijom za Oscara, ali i mnogobrojnim ulogama iza sebe, u zanimljivom televizijskom intervjuu otkrila je neke detalje iz svog života

Zbog njezina izgleda, ponajviše je dobijala uloge 'fatalnih žena', a kada joj je to dosadilo, krenula ih je redom odbijati i prihvaćati uloge u različitim žanrovima. Zbog dubokog glasa, ali upravo i izgleda, mnogi su je uspoređivali s Lauren Bacall , a zanimljivo je kako je, zahvaljujući gimnastici kojom se bavila kao dijete, većinu zahtjevnih scena snimala sama, bez pomoći kaskadera.

Gostujući u showu 'Watch What Happens Live', danas 65-godišnja Kathleen Turner s javnosti je podijelila i neke zanimljivosti iz života. Jedna od njih zasigurno je i titula najgoreg filmskog poljupca, koju je glumica dodijelila svom kolegi Burtu Reynoldsu .

Kako je rekla, prvotno je u filmu trebala glumiti s Michaelom Cainom, s kojim je i vježbala, no on je zbog 'Ralja' morao odustati od svega. Tada je producent anažirao Reynoldsa, s kojim se nije slagala od samog početka. Ni Burt Reynolds nikada nije krio netrpeljivost, a godinu prije smrti nazvao je glumicu 'precijenjenom', dok je ona često isticala kako je on bio užasan te ju je čak znao rasplakati.