Sjećate li se bikinija kojeg je proslavila Kim Kardashian? Sada ga možete unajmiti i to na 72 sata

Ona je vjerojatno najpoznatija reality zvijezda na svijetu, stoga ne čudi i interes javnosti za svime štoo ona odjene. No, iako se trudi da svaki njezin stajling prođe zapaženo, to joj i ne uspijeva svaki put. Ipak, postoje neki odjevni predmeti koje su ljudi itekako zapamtili, poput bikinija s potpisom Chanela zbog kojeg su raskošne obline Kim Kardashian još jednom došle u prvi plan

Smatrali to bizarnim, nehigijenskim, kako god, no sve vezano uz ime Kim Kardashian itekako je novčano isplativo, a to je odlučio iskoristiti i vintage dućan El Cycèr iz Los Angelesa.