Sjećate li je se? Nekad popularna glazbenica se vratila i izgleda kao da nije ostarila niti dana

Kanadska pop punkerica Avril Lavigne je prije 17 godina objavila svoj debitantski album 'Let Go' i preko noći osvojila srca tinejdžera diljem svijeta svojim glasom, ali i buntovnim modnim stilom nadahnutim skejterskom modom

Uspješna karijera Avril Lavigne je trajala do unazad 2013. kad se zbog zdravstvenih problema usljed Lajmske bolesti (borelioze) povukla iz svijeta glazbe.

Nakon godina izbivanja prošle se godine vratila u velikom stilu novim, šestim po redu albumom 'Head Above Water Tour', prvim nakon 2013. koji promovira na aktualnoj turneji.

Na koncertu je bila odjevena u svoj prepoznatljivi outfit: marte, skinny hlače i crnu majicu s printom.

Obožavatelji su pjevali u glas njezine najveće hitove poput Sk8er Boi, My Happy Ending i I'm With You.