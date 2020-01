Sinead O'Connor oduševila zagrebačku publiku

Velika irska glazbenica Sinead O'Connor u sklopu velike svjetske turneje stigla je u i Hrvatsku te nastupila u zagrebačkoj Tvornici kulture

Dosadašnje nastupe mediji su ocijenili kao ponajbolje u karijeri nazaivajući ih razarajuće relevantima. Set lista donosi presjek karijere duže od tri desetljeća, naravno od mitske 'Nothing Compares 2 U' i ključnih pjesama iz prve faze poput 'The Emperor's New Clothes', 'Three Babies' i 'Thank You For Hearing Me, do odličnih 'Black Boys On Mopeds', izuzetne obrade Johna Granta 'Queen Of Denmark' i istaknutih 'Jealous', 'The Wolf Is Getting Married', 'Hold Back The Night' i 'Take Me To Church'.