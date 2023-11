Sharon Stone šokirala priznanjem o seksualnom zlostavljanju na početku karijere

Naime, u novom pojavljivanju u podcastu 'Let's Talk Off Camera', glumica je rekla da joj je bivši šef Sonyja pred lice stavio svoje spolovilo kad je otišla u njegov ured na završni sastanak 1980-ih, mnogo prije nego što je postala međunarodna zvijezda.

'Otišla sam u njegov ured, a to je bilo davnih osamdesetih, pa je kauč bio u biti na podu, sjećate se toga? Bili su to oni vrlo niski divovski kauči i koljena su mi bila oko vrata jer sam tako visoka', rekla je i nastavila:

Prisjetila se kako je bila iznimno uzbuđena jer dolazi upoznati šefa slavne producenstke kuće te je nosila svoju posebnu Ralph Lauren jaknu s volanima, no ondje ju je dočekao šok.

'On je šetao uredom i dijelio mi komplimente. No, tada je rekao 'Prije nego što počnemo...' i izvadio spolovilo iz hlača ravno meni pred lice.'

Ipak, njena reakcija bila je vrlo hrabra te je primijenila dojmljivu taktiku.

'Bila sam mlada i nervozna, a moja reakcija na stres tada je bio smijeh. Histerično sam se počela smijati i plakati u isto vrijeme, nisam mogla stati. On nije znao što učiniti pa se, naravno, obukao i otišao iz prostorije. Na kraju me njegova tajnica ispratila van. No, ovo nije posljednje od mnogih čudnih iskustava u mojoj karijeri', misteriozno je poručila za kraj.