Severina punom parom radi na novim pjesmama, a vratio joj se i bivši menadžer

Jedva čekam ponovne koncerte, a bit će ih ovo ljeto... “Mili moj “sam napisala u ljeto 2000. godine, u Blatu na Korčuli, objavljena je na albumu “Pogled ispod obrva”, a ovo je snimka s turneje “Tridesete uživo”iz 2009. godine (beogradska Arena). Koja je vama najdraža turneja? ‘Virujen u te live’, ‘Tridesete uživo’, ‘Dobrodošao u klub’ ili ‘The Magic Tour’? #milimoj #trideseteuzivo #arena #beograd #volimstosevolimo #ljubavseljubavljuvraca #severina