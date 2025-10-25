Severina podijelila najsretniju vijest o 13-godišnjem sinu

Rasprodana do posljednjeg mjesta, splitska dvorana Gripe je sinoć postala središte jedne od najposebnijih glazbenih večeri posljednjih godina – koncert Severine Vučković!

Publika je gotovo dva i pol sata uživala u više od trideset najpoznatijih pjesama iz njezine bogate karijere, izvedenih uz pratnju njezinog benda sastavljenog od vrhunskih glazbenika.

Cijela večer bila je prožeta emocijama, a posebnu, intimnu notu dale su videopozadine koje su otkrivale do sada neviđene privatne snimke – obiteljske trenutke, momente s početke karijere i uspomene koje su dotaknule i Seve i publiku.

Jedan od najdirljivijih trenutaka večeri dogodio se pred sam kraj koncerta, kada je otpjevala pjesmu posvećenu svom sinu, 'Rođeno moje', posebno emotivnu baladu čiji je autor Miloš Roganović.