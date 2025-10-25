Severina podijelila najsretniju vijest o 13-godišnjem sinu

Na jučerašnjem koncertu u rodnome gradu, Severina se pohvalila viješću koja je razveselila sve njezine obožavatelje
Rasprodana do posljednjeg mjesta, splitska dvorana Gripe je sinoć postala središte jedne od najposebnijih glazbenih večeri posljednjih godina – koncert Severine Vučković!
Publika je gotovo dva i pol sata uživala u više od trideset najpoznatijih pjesama iz njezine bogate karijere, izvedenih uz pratnju njezinog benda sastavljenog od vrhunskih glazbenika.
Cijela večer bila je prožeta emocijama, a posebnu, intimnu notu dale su videopozadine koje su otkrivale do sada neviđene privatne snimke – obiteljske trenutke, momente s početke karijere i uspomene koje su dotaknule i Seve i publiku.
Jedan od najdirljivijih trenutaka večeri dogodio se pred sam kraj koncerta, kada je otpjevala pjesmu posvećenu svom sinu, 'Rođeno moje', posebno emotivnu baladu čiji je autor Miloš Roganović.
Nakon izvedbe, pjevačica je otkrila i vijest koja je dirnula mnoge – nakon dugih godina borbe, njezin sin ponovno živi s njom.
'Sada pjesma za najvažnijeg muškarca u mom životu, njegovo srce kucalo je ispod moga. Pokušali su mi ga oduzeti nekoliko puta, a danas nakon 12 godina borbe moj sin živi sa mnom', rekla je iskreno i s vidljivim olakšanjem, ističući da joj je upravo on najveća životna snaga i razlog ponosa.