TEŠKI TRENUTCI

Drew Barrymore priznala da joj je boravak u psihijatrijskoj bolnici bio prekretnica

I.Bradić

25.10.2025 u 09:47

Drew Barrymore
Drew Barrymore Izvor: EPA / Autor: JASON SZENES
Bionic
Reading

Glumica Drew Barrymore već godinama otvoreno govori o svojoj prošlosti obilježenoj ovisnošću i buntovništvom, a sada tvrdi da je upravo taj najmračniji period bio temelj njezine osobne transformacije

Drew Barrymore otvorila je dušu i prisjetila se turbulentnog razdoblja iz tinejdžerskih dana. Glumica je u svojoj emisiji razgovarala s Mae Martin o vremenu kada je sa samo 14 godina završila u rehabilitacijskom centru.

vezane vijesti

Naime, Barrymore je tada provela 18 mjeseci u psihijatrijskoj bolnici u Van Nuysu, što danas opisuje kao prekretnicu u životu koja ju je naučila hrabrosti, iskrenosti i prepoznavanju vlastite snage.

Izvor: Profimedia / Autor: Profimedia/Nova TV promo, montaža Neven Bučević

Kako je priznala to joj razdoblje nije bilo lako, ali smatra kako joj je upravo to pomoglo da izgradi otpornost i pronađe smisao u teškim iskustvima: 'Znam da zvuči divlje, ali bilo je to ohrabrenje da kažem svoje istine, da budem hrabra, da pronađem humor i herojstvo na svom putovanju. I to je najbolja stvar koja mi se ikada dogodila, iskreno', izjavila je.

Također, tijekom razgovora upozorila je kako nitko ne prolazi kroz život bez vlastitih 'slomova' i ponovnih početaka te da upravo kroz te izazove raste i razumije samog sebe.

'Nadam se da se suočimo s problemom i pronalazimo ljude koji nas potiču da kažemo istinu i da konačno osjetimo suprotnost srama, koji dolazi s bilo kakvim nepravilnim ponašanjem ili društvom koje vam govori 'to nije prikladno u ovoj dobi' ili 'ono što radite je izvan kontrole. To je sramota, a kad živiš sa sramom, to je paralizirajuće', rekla je Barrymore.

Barrymore je tako istaknula i važnost podrške okoline te sposobnosti da se oslobodimo srama koji društvo često nameće zbog pogrešaka ili neprimjerenog ponašanja te naglasila da je učenje prihvaćanja i samilosti prema sebi ključno za oporavak i unutarnji mir.

Podsjetimo, Drew Barrymore završila je na odvikavanju već s trinaest godina zbog ovisnosti o alkoholu i drogama, u koje je ušla još kao dijete. Njezina majka Jaid često ju je vodila u slavni njujorški klub Studio 54, gdje je bila izložena noćnom životu punom alkohola, poznatih osoba i poroka. Drew je počela piti već s devet godina, pušiti marihuanu s deset, a do dvanaeste je postala ovisna o kokainu

vezane vijesti

preporučujemo

Pogledaj detaljni horoskop

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
NEOČEKIVANA PROMJENA

NEOČEKIVANA PROMJENA

Ante Gelo ima novi imidž: Pišu mu da sliči na popularnog Dr. Housea
TEŠKI TRENUTCI

TEŠKI TRENUTCI

Drew Barrymore priznala da joj je boravak u psihijatrijskoj bolnici bio prekretnica
'ROĐENO MOJE'

'ROĐENO MOJE'

Severina podijelila najsretniju vijest o 13-godišnjem sinu

najpopularnije

Još vijesti