Drew Barrymore priznala da joj je boravak u psihijatrijskoj bolnici bio prekretnica

Drew Barrymore otvorila je dušu i prisjetila se turbulentnog razdoblja iz tinejdžerskih dana. Glumica je u svojoj emisiji razgovarala s Mae Martin o vremenu kada je sa samo 14 godina završila u rehabilitacijskom centru .

Naime, Barrymore je tada provela 18 mjeseci u psihijatrijskoj bolnici u Van Nuysu , što danas opisuje kao prekretnicu u životu koja ju je naučila hrabrosti, iskrenosti i prepoznavanju vlastite snage.

Kako je priznala to joj razdoblje nije bilo lako, ali smatra kako joj je upravo to pomoglo da izgradi otpornost i pronađe smisao u teškim iskustvima: 'Znam da zvuči divlje, ali bilo je to ohrabrenje da kažem svoje istine, da budem hrabra, da pronađem humor i herojstvo na svom putovanju. I to je najbolja stvar koja mi se ikada dogodila, iskreno', izjavila je.

Također, tijekom razgovora upozorila je kako nitko ne prolazi kroz život bez vlastitih 'slomova' i ponovnih početaka te da upravo kroz te izazove raste i razumije samog sebe.

'Nadam se da se suočimo s problemom i pronalazimo ljude koji nas potiču da kažemo istinu i da konačno osjetimo suprotnost srama, koji dolazi s bilo kakvim nepravilnim ponašanjem ili društvom koje vam govori 'to nije prikladno u ovoj dobi' ili 'ono što radite je izvan kontrole. To je sramota, a kad živiš sa sramom, to je paralizirajuće', rekla je Barrymore.

Barrymore je tako istaknula i važnost podrške okoline te sposobnosti da se oslobodimo srama koji društvo često nameće zbog pogrešaka ili neprimjerenog ponašanja te naglasila da je učenje prihvaćanja i samilosti prema sebi ključno za oporavak i unutarnji mir.

Podsjetimo, Drew Barrymore završila je na odvikavanju već s trinaest godina zbog ovisnosti o alkoholu i drogama, u koje je ušla još kao dijete. Njezina majka Jaid često ju je vodila u slavni njujorški klub Studio 54, gdje je bila izložena noćnom životu punom alkohola, poznatih osoba i poroka. Drew je počela piti već s devet godina, pušiti marihuanu s deset, a do dvanaeste je postala ovisna o kokainu