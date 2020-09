Selena Gomez bez stida progovorila o pritisku koji se stavlja na mlade pjevačice u usponu

Američka pop pjevačica Selena Gomez iza sebe ima uspješnu glazbenu i glumačku karijeru. U Hollywood je dospjela još kao vrlo mlada tinejdžerka, a danas nešto zrelijim očima gleda na svoje postupke iz prošlosti te ih osuđuje

U novom razgovoru za magazin Allure koji izlazi u listopadu, Selena Gomez kao zaštitno lice otvoreno je govorila o svemu što prolaze mlade pjevačice u usponu. Prisjetila se svojih početaka, te albuma Revival iz 2015. te sada otkrila da je na nju bio izvršen veliki pritisak da izgleda starije no što jest. Zbog toga je napravila neke od poteza zbog kojih se danas kaje. 'Jednostavno sam pristajala na stvari koje mi nisu odgovarale i koje uopće ne opisuju mene. Postavljao mi se pritisak da moram izgledati starije na tom albumu i ja sam onda zaključila da moram pokazati više golotinje, a jednostavno nisam takva osoba inače', rekla je 28-godišnjakinja.

Riječ je o albumu koji sadrži pjesme poput Hands to Myself, Same Old Love, Good for You i Kill Em with Kindness.