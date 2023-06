Sarah Jessica Parker otkrila put haljine koju je nosila na vjenčanju s Facom

Naime, u novoj se seriji 'And Just Like That...', nastavku 'Seksa i grada', dogodi zanimljiva situacija. Carrie mora otići na Met Galu, ali dizajner nije u stanju isporučiti haljinu. Stoga se njezin lik sjeti haljine zakopane duboko u ormaru - vjenčanice koju je nosila na propalom vjenčanju s Facom.

Tvorci serije htjeli su počastiti fanove tzv. easter-eggom, što im je pošlo za rukom, s obzirom na to koliko se piše o haljini. Haljinu je trebalo dopremiti izdaleka, a postojala je i opasnost da nakon 10 godina neće pristajati glumici, no to se nije dogodilo, stoji joj kao salivena.