Šanse za treću sezonu 'Malih laži' su gotovo nikakve

Iako bi učinio sve da se to dogodi, treća sezona hvaljene serije 'Male laži' je gotovo nemoguća, a glavni uzrok tome je zgusnuti raspored holivudskih zvijezda koje u njoj glume

Smatra to direktor programa na HBO-u Casey Bloys, koji kaže da je nemoguća misija osigurati uvjete za treću sezonu omiljene serije.

Druga sezona omiljene serije, u kojoj gledamo Reese Witherspoon, Nicole Kidman, Lauru Dern, Zoe Kravitz, Shailene Woodley i Meryl Streep, bliži se svome kraju, a zbog kalibra i potražnje za holivudskim zvijezdama mogao bi to biti i konačni kraj 'Malih laži'.

'Gledajte, kad bi mi svi oni došli i rekli kako su razradili i uskladili svoje rasporede, onda bi sigurno snimali, ali mislim da nije realno to očekivati', zaključio je Bloys.

Potom je šef programa HBO-a otkrio i što se to treba dogoditi da se treća sezona ipak snimi.

'Volim tu grupu ljudi i sve bih radio s njima, a s nekima od njih i dalje imamo posla', dodao je Bloys i podsjetio da Kidman radi na novoj seriji za HBO 'The Undoing'.

'Realnost je da su to neke od najzaposlenijih glumica u Hollywoodu i mišljenja sam da to nije realno', rekao je Bloys za TV Line.

Reese Witherspoon već radi na dvije nove televizijske serije, 'The Morning Show' s Jennifer Aniston i 'Little Fires Everywhere', a tu je i treći nastavak filma 'Plavuša s Harvarda'.

Nicole Kidman osim u spomenutoj seriji 'The Undoing' radi i na filmu 'The Goldfinch', kao i na zasad još neimenovanom filmu o prepirkama zaposlenica Fox Newsa s osnivačem Rogerom Ailesom.

Laura Dern samo ove godine gledat ćemo u tri filma, a navodno će i reprizirati ulogu dr. Ellie Sattler nadolazećem šestom nastavku 'Jurassic Parka'.

Na tri filma radi i Shailene Woodley, a Zoe Kravitz glumi u 'Viena and the Fantomes' na velikim platnima i 'High Fidelity' na malim ekranima.

Oskarovka Meryl Streep radi na tri filma, među kojima je i 'Little Women', u kojemu ćemo je gledati uz Lauru Dern.