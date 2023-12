Sandra Bagarić u ulozi kakvoj je do sad nismo vidjeli, fanovi se pitaju 'koliko talenata još skriva'

Imali smo je priliku vidjeti u najrazličitijim situacijama od onih privatnih do brojnih poslovnih, a sada se Sandru Bagarić može vidjeti kako prezentira još jedan svoj veliki talent .

Naime, na društvenim mrežama je podijelila snimku na kojoj gledajući u note, vježba sviranje flaute . Video je naslovila pod 'usamljena pastirica', a očekivano je oduševio one koji je prate. 'Muzika teče tvojim žilama', 'Bome svaka čast', 'Koliko talenata još skriva Sandra Bagarić?, poručuju joj među ostalim prijatelji i fanovi.

'Flauta me nikad nije u potpunosti ispunjavala (premda me mama već vidjela u filharmoniji jer to je ipak sigurnije radno mjesto negoli biti pjevačica). Ali nemoguće je svirati flautu i pričati istovremeno, a znate mene, u priči sam najjača', otkrila je operetna diva svojedobno za Jutarnji list.