Samo istinski fanovi turskih serija razumjet će ove fraze: Provjerite koliko ih znate

Ove riječi jednostavno uđu u uho, htjeli to ili ne htjeli. Oko njihovog pojašnjenja pomogla nam je kći pjevača Željka Krušlina Kruške i radijske voditeljice Ivane Radaljac Krušlin , Edita Krušlin, koja je studirala u Istanbulu .

Iako naizgled jednostavno 'što radiš?', u kontekstu turskih serija to je vrlo opasno pitanje. Često znači zabrinutost, ljubomoru ili šok, a kad se izgovori povišenim tonom, obično slijedi razbijanje posuđa.

Jedna od najčešćih riječi u turskim serijama znači 'dušo', 'draga' ili 'zlato moje', a ovisno o tonu može varirati od najnježnijeg izraza ljubavi do upozorenja da je drama na pomolu. Kada netko kaže canım, znajte da možete očekivati sve - od poljupca do katastrofe .

Allah Allah!

Iako zvuči vjerski obojeno, ovo je često turska verzija našeg 'ma daj, stvarno?' ili 'hajde, ne zafrkavaj'. Likovi koji ovo izgovaraju vjerojatno su upravo saznali nešto poput toga da ih vara brat od tetke njegove bivše. Kada ovo čujete, očekujte neki sudbinski preokret.

Tamam

Jedna riječ s toliko značenja. Tamam može značiti 'u redu', 'dobro' pa sve do 'dosta je' ili 'kraj rasprave', ovisno o tonu i količini vikanja – moći ćete procijeniti sami.

Güle güle

Iako na prvi pogled, jednostavno 'doviđenja' u turskim serijama znači dramatičan oproštaj: dugu i tužnu scenu s nešto suza i dramatičnom violinom u pozadini. Güle güle je jasan znak emocionalnog potresa.

Seni seviyorum

Evo ga - čuveno 'volim te'. Rečenica koja pokreće radnju, mijenja sudbine i pruža barem jednu do dvije epizode mira, ako imate sreće. Nakon 40 nesporazuma, 20 dugih pogleda i automobilske nesreće možete čuti 'volim te' i osjetiti kako se i vama i likovima vrijeme nakratko zaustavilo.

Ellerine sağlık

Da ne zaboravimo fantastičnu tursku gastronomiju, moramo spomenuti izraz ellerine sağlık. Doslovno značenje ove fraze je 'zdravlje tvojim rukama', a koristi se kada vam netko pripremi nešto krasno za jelo ili ako je glavna junakinja poslužila tursku kavu. Fraza je puna toplina i zahvalnosti, kao kada nekome kažete 'bravo, baš si se potrudio'.

Kolay gelsin

Ovo možete čuti u turskim serijama, ali i koristiti na svom sljedećem putovanju Orijentom – kolay gelsin će vam pomoći da se stopite s kulturom ove divne zemlje i poželite nekome 'lak rad'. Bilo da se radi o nekome tko kuha, čisti, nešto popravlja ili prodaje, 'lak rad' je poželjan u mnogim situacijama.

Sakin ol

Znači 'smiri se', ali zapravo rijetko ikoga stvarno smiri. U serijama obično ima potpuno drugačiji efekt od svog značenja: radnja se zahuktava, a gledatelji drže dah.

Çok şükür

'Hvala Bogu' ili 'na svu sreću' koristi se kada se nešto napokon razriješi ili likovi shvate da možda ipak nešto nije bilo tako strašno kao što su slutili. Çok şükür u serijama dolazi kao kratko zatišje prije nove oluje.

Bir dakika!

Znači 'čekaj malo', a u serijama ipak nosi značenje 'ne ideš nikamo dok ja ne završim monolog!'. Češće se koristi u scenama kada su vrata već otvorena i koferi spakirani, a nešto manje kada zaista molite nekoga da vas malo pričeka.

Skrivene iza ovih jednostavnih fraza zapravo se nalaze eksplozije osjećaja. Ako naučite ovih nekoliko ključnih rečenica, ne samo da ćete bolje razumjeti serije, nego i cijeli spektar emocija koji leži iza njih. Ipak, turske sapunice nisu samo priče o izdaji i ljubavi, već su i lekcija iz života, strpljenja i jezika.