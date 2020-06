S malih ekrana u radijski eter: Zvijezda serije 'Drugo ime ljubavi' novo je voditeljsko ime Narodnog radija

Novo pojačanje Narodnog radija je Elizabeta Brodić koju je publika zavoljela u seriji 'Drugo ime ljubavi', a iza nje su i brojne druge uspješne uloge

Već sutra uskočit će u novu ulogu - radijske voditeljice na narodnom u sklopu Vikend zone. Dobrodošlicu su joj jutros zaželjeli kolege Marko Bratoš i Hrvoje Kečkeš kojima je ispričala kako se osjeća uoči prve smjene.

'Nije me strah ovog posla već tehnike kojom istovremeno treba baratati, ali očekujem super zabavu uz najbolju domaću glazbu. Ovo mi je veliki izazov, to najbolje osjetim po tremi koja je prisutna, a koja kod mene i nije tako česta pojava. Ipak, jako se veselim i nadam se da će se vikendom od 8 do 12 i meni ljudi jednako veseliti.'