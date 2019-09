Ryan Reynolds i Blake Lively pokazali veliko srce i čak dva milijuna dolara donirali za djecu

Krajem ove godine u obitelj holivudskih supružnika, Blake Lively i Ryan Reynoldsa, stiže i treće dijete. Upravo zbog toga glumački par posebno je osjetljiv kada su u pitanju djeca, osobito ona imigranata, o kojima posljednjih dana posebice razmišljaju

Trudna Blake Lively i njezin suprug Ryan Reynolds stoga su odlučili donirati čak 2 milijuna dolara organizaciji koji brinu upravo o djeci imigranata, koja su, zbog američkog zakona, ostala razdvojena od svojih roditelja na američkoj granici. Milijun dolara tako odlazi na račun NAACP Legal Defense and Educational Fund iz New Yorka, a isti taj iznos primit će i Young Center for Immigrant Children's Rights iz Chicaga.