Russell Brand optužen je za silovanje, seksualne napade i emocionalno zlostavljanje

Šokantne optužbe protiv Russella Branda koje je on odlučno negirao prije njihove javne objave u sada su izašle na vidjelo. Navedeni incidenti navodno su se dogodili 2006. i 2013., navodi se u šokantnoj objavi Sunday Timesa.

Jedan od neimenovanih žena, identificirana samo kao Nadia ,tvrdi je da ju je Brand silovao u svom domu u Los Angelesu 2012. kada je bila u tridesetima. Prema njezinom svjedočenju, Brand ju je prisilo na odnos, te ju savladao pošto je fizički snažniji od nje. Također, kako navodi, komičar koji je bio u braku s Katy Perry od 2010. do 2012. godine, navodno nije koristio kondom kada je počinio silovanje.

Nadia je za Sunday Times također rekla kako mu je nakon incidenta preko poruke poručila: 'Kada djevojka kaže ne, to znači ne. Russell joj je na to, navodno, odgovorio da mu je jako žao. Kao dokazni materijal predani su screenshotovi poruka.

Nadia je navodno sljedeći dan pobjegla u centar za silovanje i, prema Sunday Timesu, postoji medicinska dokumentacija koja potkrepljuje njezine tvrdnje.

Drugi žrtva tvrdi da je bila maloljetna kada ju je Brand navodno napao. Navela je da je imala samo 16 godina, a Brand 31 godinu kada su se upustili u 'emocionalno zlostavljajuću i kontrolirajuću' vezu koja je trajala tri mjeseca dok je on radio kao voditelj na BBC-ju. U priči je identificirana pod lažnim imenom, Alice, kako bi se zaštitila njezina anonimnost.

Alice je tvrdila da ju je jednom prilikom dolaska do Brandove kuće i sam taksist upozorio: 'Molim te, molim te da ne ulaziš tamo, ti bi mogla biti moja djevojčica, a ja bih želio da netko to učini za nju ', naizgled znajući za glumčevo navodno loše ponašanje. Brandov menadžerski tim navodno je znao za njegovu vezu s tinejdžericom, a on bi navodno slao privatni automobil u njezinu školu da je odveze s nastave i dovede u svoju kuću.

Brand je navodno želio i potvrditi da ona ima 16 godina - što je zakonska dob za pristanak u Ujedinjenom Kraljevstvu - i rekao joj je: 'Baš me briga ako ti imaš 12 godina… Moram znati gdje sam pravno.'

Pred kraj njihove kratkotrajne romanse, prema Aliceinim riječima dogodio se i incident seksualnog napada gdje ju je Russell prisilio na oralni seks. 'Ne bi trebalo biti tako da nekoga moraš udarati i odgurivati ga kako bi ga skinuo s sebe', rekla je za Sunday Times. 'To ne bi trebao biti fizički obračun.'