RTL-ova voditeljica u novom poslovnom pothvatu: 'Korona me 'pogurala' da u svoja četiri zida stvaram svoju priču'

Po struci pravnica, po zanimanju voditeljica RTL-ove emisije 'Exkluziv' te urednica i voditeljica glazbene emisije 'Top.HR', Ana Radišić trenutno je na odmoru u Dalmaciji. U svojoj Raslini puni baterije za nove angažmane, a jedan je pokrenula nedavno. O kakvom je riječ, ispričala je za tportal, a doznali smo i ponešto iz njezinog ljubavnog života

Na RTL-u već dulje vrijeme gradi uspješnu karijeru, no zanimalo nas je što bi još poslovno htjela ostvariti.

'Ove jeseni moj televizijski staž postaje teenagerski i baš u posljednje vrijeme razmišljam o svemu’iza sebe’, rekapituliram prilike u kojima sam rasla, uspone i padove koji su sastavni dio svakog puta. Ono što je divno i zbog čega sam presretna je konstanta zaljubljenosti i ljubavi koju imam prema ovom što radim. RTL me prepoznao prije nešto više od dvije godine i pružio mi izuzetno puno podrške i prilike za moj televizijski razvoj, posebice kroz projekt Top.hr Music Awards kojeg sam vodila od ideje do realizacije uz HDU te smo postali važna i relevantna glazbena nagrada. Izrazito sam ponosna na to, a želje? Puno ih je kao i ambicija. No, tek sam teenager tako da sam sigurna da će biti prilike za nove projekte kao i neka moja nova tv izdanja', smatra Ana.