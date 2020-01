Ana Radišić progovorila o novom projektu

Top.HR Music Awards nova je glazbena nagrada proizašla iz suradnje Hrvatske diskografske udruge i RTL-a, a predstavlja jedinstveno glazbeno priznanje na domaćoj sceni

Moja uloga je najprije bila jedna tiha, tiha želja koja je, zahvaljujući ljudima koji odlučuju o programu, postala sve samo ne tiha. Ideja je bila podignuti tu našu lijepu zajedničku suradnju na veći nivo , što sam uz podršku svoje televizijske kuće i uspjela. Uloga mi je voditi Top.hr Music Awards kao projekt i moram vam priznati to mi pričinjava veliko zadovoljstvo i zahvalna sam na toj prilici koja mi je pružena od strane RTL-a i HDU-a. Trudim se to isto povjerenje svakim danom što smo dodjeli bliže i opravdati.

Kroz glazbenu emisiju Top.hr prvi donosimo rezultate slušanosti svakog tjedna, ugošćujemo glazbenike i kroz razgovore s njima vidimo koliko im je ta ista HR Top 40 lista važna te koliko prate svoje pozicioniranje unutar iste. Posljednjih nekoliko godina dodjeljivala su se priznanja najuspješnijima na godišnjoj razini. Ove godine otišli smo korak dalje i to zajedničkim snagama. Vodstvo RTL-a je prepoznalo ideju, a HDU svesrdno prihvatio i nastao je Top.hr Music Awards!

2.Kako je uopće došlo do ideje, po čemu ste različiti od ostalih nagrada (Porin, Cesarica…) ?

Nagrada na koju će svaki glazbenik biti ponosan! Konkretna, dobivena prema egzaktnim podacima i jedina takva u Hrvatskoj. Moram priznati da sam baš ponosna na suradnju koju godinama već ostvarujemo s Hrvatskom diskografskom udrugom te One played sustavom, zahvaljujući kojem dobivamo rezultate slušanosti, odnosno najvrćenije pjesme, autore i izvođače!

4.Dodjela je jako brzo tj. 6. veljače. Kako teku pripreme?

Sada polako ulazimo u ‘veliko finale’. S obzirom da već nekoliko mjeseci teku pripreme i sjajni ljudi su uključeni u projekt, ljubitelji glazbe i televizijski znalci, nekako imam osjećaj da i sav stres koji se događa i prirodan je i nekako teče… glatko!

5.Jesi li naučila nešto novo na ovom projektu? Što on znači za tebe i tvoj televizijski razvoj?

Jako puno i nekako imam osjećaj da mi je baš došao kad je i trebao. Kad sam stekla dovoljno televizijskog i uredničkog iskustva u glazbi, ’prizvala’ sam projekt koji me uči nečem kompletno novom u toj istoj glazbi i televiziji i gdje sam na početku te usvajam kompletno nova znanja. Divne suradnike imam i podršku čime imam osjećaj da radimo svi zajedno jedan dobar proizvod na koji ćemo biti ponosni.

6.Što gledatelji ispred malih ekrana mogu očekivati?

Gledatelji mogu očekivati sat vremena glazbenog putovanja kroz prošlost, osvrt na veliku diskografsku ostavštinu koju imamo. Potrudit ćemo se maaalo ‘zagrebati ‘ po površini te iste prošlosti uz divne izvođače, a istovremeno nagraditi one koji su trenutno najaktualniji i najslušaniji te uživati u njihovim izvedbama. Kroz cijelu tu glazbenu priču voditi će nas Tomislav Jelinčić, svoj sjajan novinarski obol će nam dati i Maja Oštro, a ja ću se potruditi biti ‘domaćin’ na kakvog ste navikli.

7.Imaš li neke nove projekte u pripremi? Kakvi su ti planovi?

Ukazala mi se prilika voditi također jednu glazbenu manifestaciju na regionalnoj razini, što me iznimno veseli, jer je neki moj novi iskorak i izlazak iz okvira u kojima sam do sada radila, a i potvrda tog istog rada. Dobili smo pojačanje u redovima magazinskog programa, divan novi studio u kojeg planiramo integrirati ‘novi magazinski postav’, što znači stepenica više za sve nas koju ćemo, sigurna sam, gledanošću i opravdati. Ostali projekti? Sigurna sam da će doći oni koji trebaju, kad trebaju kao i svi do sada... ja ih samo širokog osmijeha jedva čekam!