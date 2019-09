Rita Ora priznala: 'Mislim da živim svoj san. Svaki dan novo je iznenađenje, sve je drugačije, novo...'

Slavna pjevačica nedavno je održala koncert u Zadru, a nakon svega priznala je kako je ponosna što je upravo ona uzor za njezinih 15,3 milijuna pratitelja na društvenim mrežama, iako je njihovi komentari često znaju povrijediti

Svjetsku slavu stekla je 2012. godine hit singlom 'Hot Right Now', a nedavno je, već drugi put, nastupila u Hrvatskoj i to u Zadru. Zahvaljujući neviđenom uspjehu ne treba čuditi da upravo 28-godišnju Ritu Oru mnogi žele kao zaštitno lice svojih kampanja, a posljednja njezina suradnja ona je s njemačkim Deichmanom. Upravo na predstavljanju te suradnje, Rita Ora je priznala kako je ponosna što može biti uzor mladim ljudima diljem svijeta, točnije 15,3 milijuna pratitelja, koliko ih ima na društvenim mrežama, ali i da je sretna što se dobro sjeća kakav je bio život prije svega toga.

KONCERT U ZADRU Rita Ora u izazovnom stajlingu nastupila na Višnjiku pred oduševljenim obožavateljima







Ipak, priznaje kako često mora samu sebe podsjećat kako Instagram nije 'stvarni život', osobito nakon što je povrijede komentari i mišljenja hejtera. Kaže kako joj u tim trenucima najviše pomažu bliski ljudi, zahvaljujući kojima zna razdijeliti ta dva svijeta. 'Mislim da se svijet zauvijek promijenio, a ja sam, očito, zahvatila odrastanjem i kraj onoga kako je bilo živjeti prije negoli su društvene mreže zavladale svijetom. Sretna sam i mogu samo zamišljati kako je onoj djeci koja ne znaju kako je to biti bez društvenih mreža, mislim da time puno propuštaju. No, s druge strane, vrijeme to nosi i jednostavno moraš shvatiti da se ne radi o stvarnom životu i moraš ih naučiti razdvojiti', priznala je Rita Ora i dodala: