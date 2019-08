Glazbena zvijezda u Hrvatskoj: Rita Ora stigla u Zadar gdje će večeras održati koncert

Rita Ora ovoga je ljeta na svojoj turneji povodom promocije novog albuma ' Phoenix ' nastupala diljem Europe, a na svoju je tour listu uvrstila i Zadar gdje će večeras održati koncert u Višnjiku. Inače, ove je godine atraktivna pjevačica ušla u povijest i oborila rekord star 30 godina: singl ' Let You Love Me ' postao njena 13. pjesma koja je ušla na ljestvicu top 10 singlova, čime je Rita postavila novi rekord britanske ljestvice kao vlasnica najviše pjesama među prvih 10.

