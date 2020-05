Oskarovka Julia Roberts danas je u sretnom braku s Dannyjem Moderom, s kojim ima i troje djece, no u svojoj biografiji to nije njezin jedini brak. 90-ih godina bila je u braku s deset godina starijim glazbenikom, dobitnikom Grammyja Lyleom Lovettom, što su mnogi zaboravili

Prema sjećanjima magazina People, Julia Roberts i Lyle Lovett svoju su ljubavnu vezu započeli početkom lipnja 1993. i iznenadili javnost kada su se kasnije tog mjeseca vjenčali u malom gradiću u državi Indiana. Iako je sve održano u tajnosti, glumica se vratila na set filma 'Slučaj pelikan', a kako bi proslavili ovaj važni događaj u njezinu životu, kolege i ostala ekipa sa snimanja priredili su joj zabavu na kojoj su svi nosili majice s natpisom: 'On je divan muškarac....ali ti stvarno moraš napraviti nešto s njegovom kosom'.

Iako se činilo kako su sve napravili na brzinu, njihovo vjenčanje ipak je bilo tradicionalno, a obred je održan u crkvi, iako su sve počeli planirati samo 72 sata prije pokušavajući 'ugurati' sve između njegovih koncerata i njezina snimanja. Do oltara je Julia b stigla bosonoga u vjenčanici Commes des Garçons, koju je kupio sam mladoženja.

Ipak, nije sve bilo tako bajno kako se činilo. Dvije godine kasnije sve je krenulo nizbrdo kada su novinari snimili Juliju Roberts kako na poslovnoj večeri poprilično intimno pleše sa svojim kolegom Ethanom Hawkom. Ona se opravdavala riječima da je to bio samo ples, nikakav zločin.

U međuvremenu, zbog brojnih poslovnih obaveza, supružnici su sve više vremena provodili razdvojeni, a i to je detalj koji nije prošao ispod radara medijima. Iako su iznajmili zajedno kuću u Los Angelesu, i dalje su često boravili u vlastitim domovima, on u rodnom Teksasu, a ona u New Yorku.