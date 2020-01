Ricky Gervais bio je brutalan: 'Nemojte držati političke govore. Ne znate ništa o stvarnom svijetu. Većina vas je provela manje vremena u školi nego Greta Thunberg'

Zlatne globuse i ove je godine, peti put zaredom vodio britanski komičar britkog jezika Ricky Gervais koji je, kao što se od njga i očekivalo, izrešetao Hollywood proglasivši ga licemjernim i zamolio je dobitnike nagrada da ne drže političke govore.

'[Netflixova serija 'Afterlife'] je serija o čovjeku koji se želi ubiti... Oprez spoiler, stiže druga sezona, tako da se nije ubio... baš kao i Jeffrey Epstein.'

Publika je pomalo šokirano uzdahnula, a on je dodao: 'Umuknite. Znam da je on vaš prijatelj, ali nije me briga.' Inače, Epstein je u kolovozu pronađen mrtav u svojoj zatvorskoj ćeliji gdje je čekao suđenje za niz seksualnih zločina.

Gervais je također udario po licemjerju holivudskih zvijezda koje istovremeno drže govore o moralu i rade za kompanije kojima nije do morala.