Bivši pjevač Cubisma o stanju u rodnoj Venezueli: 'Ma kakav puč... Počela je raditi propaganda'

Nakon školovanja u Moskvi i Londonu glazbenik se skrasio u Zagrebu, gdje živi sa suprugom Sanjom i njihovo troje djece, Armandom, Lucijom i Isadorom, a prije nekoliko godina iz Venezuele doselio i njegov stariji sin Jorge. No ostatak obitelji pjevača Cubisma, Ricarda Luquea ostala je ondje, a on redovito s njima komunicira. Udaljeni su od poprišta sukoba, pa kaže, nema brige

Pjevač skupine Cubismo prati događanja na ulicama Caracasa, glavnoga grada njegove domovine Venezuele, koju je napustio u dobi od 22 godine. Ondje je posljednji pout boravio prije godinu dana.

'Ma kakav vojni puč! To Twitter piše, pa Facebook... Počela je raditi propaganda, poslije će biti još više toga. O.K., to može biti nešto, ali vojni puč ne. Čuo sam se s nećakinjom, kaže mi je da je to još jedan pokušaj', ispričao je Ricardo Luque za Slobodnu Dalmaciju. Novinari Slobodne razgovarali u utorak nekoliko puta nakon što je iz Venezuele stigla vijest o vojnom puču.