Redoviti su gosti u teretani, trče, plešu: Evo kako vježbaju poznati Hrvati

Od kada radim sa trenerom, puno je bolje jer nikada ne bih mogla sama sebe upregnuti kao što to on čini 😁. Osjećam napredak od prvog treninga. Obožavam ovo mučenje na neki mazohistički način 😂😂😂 #fitlife #fitnessworkout #fitnessmotivation #womenover50 #nopainnogain