Redatelj Dalibor Matanić i glumica Helena Minić Matanić čekaju treće dijete

Dvije godine nakon što su dobili sina Maxa te gotovo četiri od rođenja njihove kćerkice Lole obitelj Matanić ponovno ima razloga za slavlje. Redatelj Dalibor Matanić i glumica Helena Minić očekuju treće dijete

'Dogodilo se da je ovo naš treći projekt i treće dijete. S prvim je to bila zezancija, kada se dogodio drugi projekt i drugo dijete, svi su se počeli zezati i govoriti: Trebamo baciti oko kad ćete raditi treći projekt. Zezancija je rezultirala trećom bebom. Zaista razmišljam o tome da odbijem daljnju suradnju', kazala je trudna glumica koja će sa suprugom Daliborom Matanićem proširiti svoju obitelj.

Lijepa glumica I proslavljeni redatelj prvo su dijete dobili u kolovozu 2015, kćerkicu Lolu. Dvije godine nakon toga na svijet je došao sinčić Max, a Helena je tada za tportal kazala: ‘Lola me dobro pripremila na sve. Imam standardne mučnine, baš kao i s Lolom. Ma zapravo mi je cijela trudnoća identična i već znam u kojem sam tjednu i što iduće mogu očekivati. Sva sreća, nije ništa strašno, samo mučnine i povraćanja. S Lolom sam gotovo do poroda to prolazila.'