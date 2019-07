Razvod je konačan, no ruska ljepotica to ne može prihvatiti

Prije puna četiri tjedna finaliziran je razvod nekadašnje ruske kraljice ljepote, Oksane Voevodine i bivšeg malezijskog kralja, sultana Muhammada V, koji je zbog ljubavi prema 23 godine mlađoj odlučio abdicirati, no 27-godišnja Oksana to jednostavno ne može, ali i ne želi prihvatiti

Odvjetnici bivšeg kralja Malezije, sultana Muhammada V, potvrdili su kako se on razveo od ruske kraljice ljepote, Oksane Voevodine, te kako je njoj to priopćeno još prije četiri tjedna, no, unatoč svemu, 27-godišnja Oksana tvrdi kako je sve to provokacija te da se ona od njega nije razvela. Posljednji je to preobrat u ljubavnoj priči njihovog vladara i mlađahne ruske ljepotice koju stanovnici Malezije nikako nisu prihvaćali.