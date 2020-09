Boris Novković: 'Iris i ja smo razdvojeni, ali riječ razvod ni ona ni ja nismo upotrijebili'

Poznati kantautor i glazbenik i studentica modnog dizajna i 'Najseksi Hrvatica' 2016. godine Iris Volf u travnju su proslavili prvi rođendan kćerkice Si, no posljednjih tjedana u glazbenim kuloarima se šuškalo da više ne žive na istoj adresi

Popularni kantautor nedavno je u razgovoru za RTL Exkluziv otkrio kako se rođendan njegovog trećeg djeteta, djevojčice Si trebao održati uz neočekivano društvo - njegovu bivšu suprugu Luciju Matić, s kojom ima dvojicu sinova, 10-godišnjeg Nou i sedmogodišnjeg Bona. 'Planirali smo veliko slavlje, s obzirom na to da je to kod nas u obitelji tako, sva naša slavlja i rođendani mojih sinova su velike proslave i tada se svi okupimo kod moje bivše supruge. Bio je plan da u našoj velikoj obitelji proslavimo rođendan Si, ali to se nažalost nije dogodilo’, ispričao je Boris i dodao kako je s bivšom suprugom zbog djece ostao u dobrim odnosima.