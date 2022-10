Razgovarali smo sa zvijezdom serije 'Zmajeva kuća', Paddyjem Considineom: 'Mislio sam da moja gluma ima nedostataka'

Serija 'Zmajeva kuća' od prvog dana obara rekorde gledanosti. Mnogi je povezuju s 'Igrom prijestolja', ali Paddy Considine, koji glumi lik Viserysa, objašnjava da je riječ o posebnoj seriji. U intervjuu za tportal iskreno je progovorio o izazovima sa seta, ali i vlastitog glumačkog puta

On je kralj Westerosa, ali sasvim drugačija vrsta kralja jer je miroljubivi vladar. Naslijedio je miroljubivost jer je prethodni kralj Jaehaerys bio miroljubive prirode. Viserys smatra da mu je dužnost održavati mir u kraljevstvima, a ne voditi ratove i slično. Dakle to je njegova misija. Ipak, misija uzima svoj danak jer biti kralj u tom kraljevstvu nije lak posao.

Podaci HBO-a govore da je prvu epizodu odmah pogledalo gotovo 10 milijuna ljudi pa ni ne čudi da serija obara rekorde gledanosti. Zanimljivu ulogu tumači i engleski glumac Paddy Considine , kojeg ste već mogli upoznati gledajući filmove 'The Third Day' i 'The Outsider'. Nagrađivani Englez u intervjuu nam je otkrio više o svom liku, ali i svom doživljaju važnosti ove serije. Također, dotaknuo se vlastitih nesigurnosti i doživljaja koje je stekao sudjelovanjem u stvaranju ove priče.

Odahnuo sam kada sam dobio tekst za seriju i kada sam pročitao Viserysa: mislim da ima karakter, ima razum i ono nešto zbog čega mogu raditi na njemu. Lik je kompleksan, tragičan i kombinacija je bezbroj različitih osobina. Bio sam polaskan što su me pozvali i vjerovali u mene da mogu utjeloviti ovog lika. Već na ranim čitanjima teksta jedna od bilješki Miguela Sapochnika bila je: 'Trebamo više Paddyja u tome!' Pomislio sam: 'Hvala! Dok to govorite, otvarate mi vrata i dajete dozvolu za igru.' Tako sam tada mogao ukrasiti svoj lik s puno više osobina koje zapravo nisu bile zapisane.

Kako je biti dio produkcije ove veličine?

Već sam dolazak na set i njegovi veliki razmjeri bili su pravi užitak za mene. Set Red Keep bio je ogroman – mogao si se doslovno preseliti i živjeti na njemu. Bilo je to nevjerojatno – nikad nisam bio vidio nešto tolikih razmjera. A tek Soba prijestolja… Prvi put kada sam vidio željezni tron, prišao mu i sjeo na njega, bilo je ludo! To je pravo prijestolje u Sobi prijestolja! Ali na kraju dana, još jedna sjajna stvar u scenariju je da je to, u konačnici, vrlo ljudska drama o obitelji. Čak i ogromni razmjeri scene na kraju se svedu na likove u seriji. No postoje trenutci kada se okreneš oko sebe, ugledaš nešto veličanstveno i pomisliš: 'Opa, nikad u životu nisam vidio nešto ovakvo.'

Koja je veza između 'Zmajeve kuće' i 'Igre prijestolja'?

Volio sam tu seriju i ne bismo bili ovdje da je nije bilo. Igram ulogu kralja i uvijek mi je u glavi ono što se prije događalo. Ipak, ovo je naš doživljaj, moramo ga prihvatiti i iznijeti ga. Doživljaj svake osobe ovisi o njima samima, ali znam da smo mi dali sve od sebe. Mislim da se odnosimo s poštovanjem prema originalu: ne radimo spin off i to je vrlo važno napomenuti. Sigurno nisam imao takav osjećaj. To je jednak svijet i to ćete shvatiti već u prvim epizodama. Stvari koje se događaju, primjerice kopanje lubanje, pripadajuće nasilje i drama, već su poznati u tom svijetu.