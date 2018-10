Ravno iz New Jerseya u Tvornicu kulture stiže kultna rock mašina Monster Magnet

Predvođeni neuništivim Daveom Wyndorfom Monster Magnet su osnovani sad već davne 1989. godine

Prvo desetljeće polako su gradili karijeru bez većih uspjeha, da bi 1998. pogodili jack pot megasellerom 'Powertrip' s kojeg su skinuti veliki singlovi 'Space Lord', 'Powertrip', 'Temple Of Your Dreams' i 'See You In Hell'. Tih godina bend je tourirao i s uglednim imenima kao što su Aerosmith, Metallica, Rob Zombie i Marilyn Manson te zaredao još dva uspješna izdanja, 'God Says No' i 'Monolithic Baby!'. Puno njihove glazbe baš iz tog razdoblja plasirano je u brojnim serijama (ponajviše u 'Sinovima anarhije'), filmovima, videoigrama, pa čak i profi wrestlingu.