Rastopila je mnoga srca: Nina Badrić na dirljiv način čestitala voljenoj osobi rođendan

Ti si moje najveće blago. Ona koja me bezuvjetno voli prašta i brani. Sretan ti rodjendan kraljice moja sve dobro si zaslužila. Poruka će uvijek biti ista kao i sve koje sam ti pisala dok sam bila mala... Nikada nećes biti sama jer ću te ja uvijek voljeti ❤️😁❤️ Sretan rodjendan mama ❤️❤️❤️