Prvi suprug Jennifer Lopez tvrdi da je njezin četvrti brak osuđen na propast: 'Kada smo prve bračne noći legli u krevet, rekla mi je da ćemo zauvijek biti zajedno'

Kubanski glumac Ojani Noa svijetu je najpoznatiji kao prvi suprug Jennifer Lopez, a upravo iz tog razloga on smatra da upravo on ima pravo govoriti o ljubavnom životu latino dive i njezinim brakovima

Ako netko zna kako je biti u braku s Jennifer Lopez , onda je to njezin prvi suprug Ojani Noa . Kubanski glumac odlučio je ponovno iskoristiti svojih pet minuta slave, pa je za američke medije progovorio o svojoj bivšoj supruzi, jasno davši svima do znanja da je njezin brak s Benom Affleckom osuđen na propast.

Ojani Noa, koji je prije negoli je postao glumac radio kao konobar, otkrio je zašto je takvog mišljenja: 'Želim njoj i Benu svu sreću u braku, ali siguran sam da on neće potrajati. Jen obožava biti zaljubljena, no do sada je bila zaručena već šest puta. Ben joj je suprug broj četiri. Ja sam bio suprug broj jedan i rekla mi je da sam ljubav njezinog života. Kada smo prve bračne noći legli u krevet, rekla mi je da ćemo zauvijek biti zajedno.'

Par se upoznao 1996. u Miamiju, u vrijeme kada je on radio kao konobar u restoranu Glorije Estefan, a već nakon nekoliko mjeseci veze, 22. veljače 1997. stupili su u brak.